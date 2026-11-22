Sassuolo-Genoa: probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Sassuolo e Genoa scendono in campo al Mapei Stadium per contendersi la 12ª giornata di campionato. Reduci dal ko con la Roma all'Olimpico, i neroverdi inaugurano il nuovo corso targato D'Aversa dopo avere staccato la spina alla gestione Aquilani che aveva raccolto soltanto 8 punti relegando la classifica in zona retrocessione. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di De Rossi, uscita sconftta dal match interno contro il Milan e con una classifica che riporta invece 13 punti. La prossima giornata, Sassuolo e Genoa saranno impegnati rispettivamente contro Napoli (29/11 a Reggio Emilia) e Inter (28/11 a San Siro).
Sassuolo-Genoa: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di D'Aversa e De Rossi è in programma alle ore 15 di domenica 22 novembre presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni aggiornate
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: D'Aversa
A disposizione: Muric, Satalino, Candè, Van der Brempt, Caleta Car, Obrador, Sulemana, Lipani, Ghion, Bowie, Skjellerup, Pierini, Dominguez. Indisponibili: Konè, Leysen, Boloca, Pieragnolo, Volpato, Adzic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traoré, Ellertsson; El Shaarawy, Junior Messias; Osmajic. Allenatore: De Rossi
A disposizione: Stolz, Sommariva, Otoa, Puczka, Sabelli, Vitinha, Mitaj, Colombo, Amorim, Baldanzi, Frendrup, Drameh, Venturino, Sow, Meichtry. Indisponibili: Nuredini, Havel. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ostigard.
Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Assistenti: Perrotti-Zingarelli; Quarto ufficiale: Mariani; Var: Marini; Ass. Var: Aureliano.
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