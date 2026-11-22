Il Napoli torna a vincere dopo tre settimane e mezza di digiuno, battendo il Torino per 1-0 nel match della dodicesima giornata di Serie A. A decidere la sfida del Maradona è la rete del solito Scott McTominay nella ripresa. I partenopei salgono al settimo posto a 18 punti in classifica, superando momentaneamente Bologna e Cagliari e agganciando la Juventus, impegnata contro il Venezia.

Le pagelle del Napoli Milinkovic Savic 6 Dice no a Mandragora quando il granata ci prova su punizione al 12’ della ripresa.

Beukema 6 Ha poco lavoro da fare, specie nel primo tempo.

Rrahmani 6 Non si fa sorprendere.

Rafa Marin 5.5 Erroraccio all’8’ del secondo tempo quando perde ingenuamente un pallone, soffiatogli dal Cholito. Olivera (13’ st) 6 Prova a rimettere un po’ d’ordine.

Politano 6.5 Contiene Cacciamani e in fase offensiva entra in tante delle azioni pericolose. Favasuli (37’ st) ng

Anguissa 6.5 Sfiora il vantaggio nei primi 45’, in mezzo al campo ci mette la solita quantità e qualità.

Gilmour 6.5 Gioca tanti palloni, visione di gioco e pulizia.

McTominay 8 Semina il panico, impegnando a più riprese Perri. Fa capitolare il brasiliano nelle ripresa, col gol che fa esplodere il Maradona.

Spinazzola 6 Al rientro dopo un mese di stop l’esterno ha vita facile sulla sua fascia. Lang (13’ st) 7.5 Entra tra i fischi dei suoi tifosi e fa di tutto per dimostrare di non meritarli. Ci riesce, non tanto per la conclusione al 20’ ma per come strappa un pallone ad Aboukhlal prima di servirlo a McTominay.

Vergara ng. De Bruyne (13’ st) 7 In campo un po’ a freddo ma quando si ha classe non serve chissà quanto per farsi trovare pronti. Al 37’ del primo tempo va a botta sicura ma trova Coco.

Hojlund 6.5 Ci prova e riprova ma trova sempre un muro. Prima Perri, poi Ismajli: però di occasioni ne ha. Giovane (37’ st) ng

All. Allegri 7 Un Napoli concentrato ed efficace: la vittoria è una boccata d’ossigeno.