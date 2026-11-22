Adams a metà, Braganca dov’è? McTominay semina il panico: pagelle Napoli-Torino
Il Napoli torna a vincere dopo tre settimane e mezza di digiuno, battendo il Torino per 1-0 nel match della dodicesima giornata di Serie A. A decidere la sfida del Maradona è la rete del solito Scott McTominay nella ripresa. I partenopei salgono al settimo posto a 18 punti in classifica, superando momentaneamente Bologna e Cagliari e agganciando la Juventus, impegnata contro il Venezia.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic Savic 6 Dice no a Mandragora quando il granata ci prova su punizione al 12’ della ripresa.
Beukema 6 Ha poco lavoro da fare, specie nel primo tempo.
Rrahmani 6 Non si fa sorprendere.
Rafa Marin 5.5 Erroraccio all’8’ del secondo tempo quando perde ingenuamente un pallone, soffiatogli dal Cholito. Olivera (13’ st) 6 Prova a rimettere un po’ d’ordine.
Politano 6.5 Contiene Cacciamani e in fase offensiva entra in tante delle azioni pericolose. Favasuli (37’ st) ng
Anguissa 6.5 Sfiora il vantaggio nei primi 45’, in mezzo al campo ci mette la solita quantità e qualità.
Gilmour 6.5 Gioca tanti palloni, visione di gioco e pulizia.
McTominay 8 Semina il panico, impegnando a più riprese Perri. Fa capitolare il brasiliano nelle ripresa, col gol che fa esplodere il Maradona.
Spinazzola 6 Al rientro dopo un mese di stop l’esterno ha vita facile sulla sua fascia. Lang (13’ st) 7.5 Entra tra i fischi dei suoi tifosi e fa di tutto per dimostrare di non meritarli. Ci riesce, non tanto per la conclusione al 20’ ma per come strappa un pallone ad Aboukhlal prima di servirlo a McTominay.
Vergara ng. De Bruyne (13’ st) 7 In campo un po’ a freddo ma quando si ha classe non serve chissà quanto per farsi trovare pronti. Al 37’ del primo tempo va a botta sicura ma trova Coco.
Hojlund 6.5 Ci prova e riprova ma trova sempre un muro. Prima Perri, poi Ismajli: però di occasioni ne ha. Giovane (37’ st) ng
All. Allegri 7 Un Napoli concentrato ed efficace: la vittoria è una boccata d’ossigeno.
Le pagelle del Torino
Perri 7.5 Quante parate, tra primo e secondo tempo. Al 17’ dice no a McTominay, al 26’ vola sulla conclusione di Hojlund. Nei secondi 45’ la musica non cambia, continua ad essere decisivo. Incolpevole sul gol, nel recupero evita un passivo più alto.
Coco 6.5 Quando al 37’ respinge, praticamente di pancia, la conclusione ravvicinata di Hojlund, esulta come avesse fatto un gol. Giustamente: evita una rete sicura.
Ismajli 7 Un paio di chiusure nei primi 45’, nel secondo tempo si supera su Hojlund, evitando un grosso pericolo: ma in quella occasione si fa male. Cömert (27’ st) 6 Il Napoli segna immediatamente ma lo svizzero non perde la concentrazione.
Comuzzo 6 Stringe i denti quando serve, con l’attenzione che è quella di tutta la retroguardia.
Belghali 5 La spinta del Napoli lo limita, non spinge mai. Intorno al 35’ rallenta fino a fermarsi: è costretto al cambio per il riacutizzarsi del problema al ginocchio. Aboukhlal (41’ pt) 5.5 Sfiora il gol a inizio ripresa, da posizione defilata, quando avrebbe forse potuto servire Simeone sul palo opposto.
Bragança 5 Non lo aiuta la partenza degli avversari e in particolare quella di McTominay, che in quella zona del campo non gliela fa vedere mai. Vlasic (1’ st) 5.5 Prova a dare la scossa e in effetti nella ripresa il Toro parte meglio rispetto ai primi 45’, ma ci riesce a metà.
Mandragora 6 Il centrocampista, al rientro dopo tre gare, si rivela ancora una volta il più pericoloso, con la traversa colpita al 45’.
Gineitis 5.5 Scelto dal 1’ per contrastare lo strapotere fisico del Napoli in mezzo al campo, ci mette poco a rendersi conto di quanto sarà anche una gara di muscoli, vista la spallata che al pronti-via riceve da Anguissa. Casadei (23’ st) 5.5 L’occasione arriva ancora una volta a gara in corso ma non la sfrutta del tutto.
Cacciamani 6 Inizia con personalità provando a puntare Politano, resta uno dei pochi che nel momento di maggior dominio del Napoli prova a rendersi pericoloso.
Adams 5.5 Nei primi 45’ lo si vede pochissimo, qualche giocata se la concede nella ripresa ma non è il solito Ché.
Simeone 6 Nella sua Napoli gioca un tempo con la fascia al braccio, prendendosi falli su falli e provando a tenere su la squadra. Zapata (27’ st) 5.5 Un colpo di testa al 40’ ma poco altro.
All. Abate 6 A Napoli il Torino fa una gara attenta, quasi perfetta in difesa anche in considerazione dell’avversario. Il passo avanti arriverà quando partite come queste i granata cominceranno a non perderle.
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