Noslin devastante, perla Frattesi, Taylor da urlo. Male Siebert e Veiga in crisi: pagelle Lazio-Lecce
Continua a volare la Lazio, che all'Olimpico domina il Lecce tornando alla vittoria dopo il pareggio del Maradona. Un successo che reca la doppia firma di Noslin (25', 68') e quella di Frattesi (90') - alla sua quinta rete stagionale - e che consente inoltre ai biancocelesti di rientrare dalla 12ª giornata con 32 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sulla Roma (unica altra imbattuta) che al Tardini ha a sua volta travolto i padroni di casa con una manita. Sono invece 4 i punti di vantaggio sull'Inter, attesa a Bergamo alle 20.45 di domenica 22. Si ferma ancora il Lecce, che dopo il pareggio con il Torino nell'uscita precedente resta a quota 10 punti. L'agenda di Gattuso mette ora in programma la gara esterna contro i granata di sabato 28, mentre la formazione di Di Francesco riceverà l'Atalanta lunedì 30.
Le pagelle della Lazio
Mandas 6.5 - Doppio intervento decisivo nel primo tempo.
Floriani 6.5 - Fatica inizialmente con Fatah, ma poi fa valere la falcata ed è sempre nel vivo.
Doekhi 7 - Vince tutti i corpo a corpo e la linea non va mai in affanno.
Diogo Leite 7 - Perfetto in anticipo quanto in impostazione. Tiene sotto controllo il tridente leccese.
Pedraza 6.5 - Spinge coi tempi giusti e si fa perdonare qualche lettura difensiva rivedibile. Pellegrini (33' st) ng
Frattesi 7 - Lo scavino per il tris è una perla meritata in una partita di affondi e ripiegamenti puntuali.
Belahyane 7 - Una quantità infinita di palloni recuperati. Corre dietro a tutti, sempre a ritmo forsennato. Rovella (39' st) ng
Taylor 7 - Il tacco per il raddoppio è splendido.
Isaksen 7 - Trasforma in oro ogni pallone, compreso quello morbidissimo di destro servito a Noslin. Quando la Lazio attacca dal suo lato è sempre pericolosa. Cancellieri (33' st) 6.5 - Tocco di testa che apre il campo al tris di Frattesi.
Pinamonti 6 - Tanto lavoro sporco per attirare i due centrali. Poco incisivo in area ma i compagni sfruttano i suoi movimenti. Gudmundsson (43' st) ng
Noslin 8 - Doppietta devastante: prima si arrampica su Siebert e dà la svola alla partita, poi la chiude di potenza ben posizionato in area. Dele-Bashiru (39' st) ng
All. Gattuso 7.5 - La pausa non ha spezzato la magia.
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