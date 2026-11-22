Continua a volare la Lazio, che all'Olimpico domina il Lecce tornando alla vittoria dopo il pareggio del Maradona. Un successo che reca la doppia firma di Noslin (25', 68') e quella di Frattesi (90') - alla sua quinta rete stagionale - e che consente inoltre ai biancocelesti di rientrare dalla 12ª giornata con 32 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sulla Roma (unica altra imbattuta) che al Tardini ha a sua volta travolto i padroni di casa con una manita. Sono invece 4 i punti di vantaggio sull'Inter, attesa a Bergamo alle 20.45 di domenica 22. Si ferma ancora il Lecce, che dopo il pareggio con il Torino nell'uscita precedente resta a quota 10 punti. L'agenda di Gattuso mette ora in programma la gara esterna contro i granata di sabato 28, mentre la formazione di Di Francesco riceverà l'Atalanta lunedì 30.