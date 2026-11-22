Butez 6 Spettatore in un pomeriggio di ordinaria amministrazione Couto 7 Due pennellate precise sulle teste di Ramon e Da Cunha: sta diventando il giocatore che Fàbregas voleva. Ramon 7.5 Terzo gol in campionato e letture difensive perfette. Anche un salvataggio su Mendy: pomeriggio perfetto. Kempf 6.5 Solidità ed efficacia. Tornerà Chalobah, ma il tedesco è una certezza. Kaiki 6 Un paio di discese a sinistra, nel confronto tra terzini vince il connazionale Couto. Milla 6.5 Efficace a centrocampo nel recupero palla, solita prova preziosa, ma senza lustrini. Perrone (12’ st) 6 Gestione attenta nel momento migliore della squadra. Ricci 6 Minuti importanti, alcune volte appare un po’ timido. Lahdo (27’ st) Due tiri per farsi ricordare, Caprile gli nega il gol. Liberali 6 Partita senza squilli, ci si aspetta qualche lampo in più. Ma non delude. Paz (12’st) 6.5 Un assist per Douvikas, una veronica che strappa applausi davanti alla difesa. Da Cunha 7 Primo tempo non entusiasmante, poi “decolla” anche tatticamente nella ripresa fino al gol che chiude la partita. Smolcic (27’ st) La partita è indirizzata, nessuna fatica. Baturina 6 Un po’ “gigione”: bene nel primo tempo, secondo un po’ al risparmio. Valle (42’st) ng. Douvikas 5.5 Un solo tiro deviato sulla traversa nel recupero, fatica un po’ contro i difensori cagliaritani. All. Fàbregas 6.5 Partita accorta, fa turnover obbligato dalla situazione e regala minuti a molti giocatori.

Le pagelle del Cagliari

Caprile 6 Nessuna colpa sui due gol, due interventi nel corso della ripresa

Zè Pedro 5.5 Fa buona guardia su Baturina nel primo tempo, fuori posizione in occasione del gol di Da Cunha, troppo libero sul 2-0.

Deiola 6 Parte in difesa, torna a centrocampo dopo l’infortunio di Adopo. Massolin (33’ st) ng.

Kofler 5.5 Nel complesso non gioca male ed è solido, ma lascia qualche metro di troppo a Ramon sull’1-0.

Obert 5.5 La spinta c’è ma si fa però sorprendere dal traversone di Couto per Ramon.

Grandu 6.5 Schierato in posizione avanzata, si rende protagonista di alcuni spunti interessanti e offre un buon contributo anche in fase difensiva. Trepy (20’st) 5.5 Niente da fare contro Kaiki, che gli concede un solo tiro centrale.

Romano 6 Sostanza e qualità in mezzo al campo, ma perde qualcosa con l’uscita di scena di Adopo: il Cagliari si sgonfia.

Fazzini 6.5 Si fa notare nel recupero di palloni e per uno slalom di qualità. Nella ripresa, cala la squadra ma lui cerca di non imitarla.

Adopo 6.5 Una bella giocata nel primo tempo per Maldini, efficace tra le linee, peccato per l’infortunio. Rodríguez (4’ st) 5.5 Entra e poco dopo il Como raddoppia. Non ha grosse colpe, ma era nei paraggi.

Maldini 6.5 Buone intuizioni, qualche imprecisione, ma è quello che spaventa maggiormente Butez. E spreca il possibile 1-1 prima del riposo. Fadera (33’ st) ng.

Mendy 5.5 Fa valere il fisico, poi il Como prende le misure. Costretto a uscire all’intervallo per un leggero infortunio. Nzola (1’ st) 5 Non si vede, viene tramortito dai difensori di casa.

All. Pisacane 6 Bene per un’ora, poi il Cagliari si perde. I cambi non lo aiutano, ma anche per lui la coperta ora è ancora un po’ corta nonostante i recuperi.