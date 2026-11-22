Sassuolo, esordio con sconfitta per D'Aversa contro il Genoa. Un punto a testa per Bologna e Udinese
Parte con una sconfitta casalinga l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo. La squadra dell'ex allenatore del Torino ha, infatti, avuto la peggio nel match odierno del Mapei Stadium contro il Genoa di Daniele De Rossi. A decidere la gara è stata la doppietta del solito Osmajic, ancora una volta risultato decisivo per il Grifone. La prima rete dell'attaccante montenegrino è arrivata al 26' su assist dell'ex neroverde Traore, quindi il gol del raddoppio al 38'. Un uno-due fulmineo quello messo a segno dall'ex Preston che aggancia Thuram nella classifica marcatori a 6 reti. Nulla da fare per il Sassuolo, costretto a raccogliere la sesta sconfitta - la quinta consecutiva - nelle ultime sette gare disputate. Un ruolino di marcia decisamente negativo arrivato sotto la gestione tecnica di Aquilani e che, per il momento, non è cambiato con D'Aversa.
Bologna-Udinese finisce in parità
Un gol per parte nella sfida del Dall'Ara tra Bologna e Udinese. I padroni di casa si portano in vantaggio negli ultimi istanti del primo tempo grazie alla rete di Zortea su assist di Odgaard. Nel secondo tempo la squadra di Palladino sembrava pienamente in controllo del gioco, ma un errore proprio del terzino rossoblù ha spianato la strada verso il gol del pari a Zaniolo al 67'. La gara non subirà ulteriori variazioni: un punto a testa per i felsinei ed i bianconeri - il primo dall'arrivo di Zanetti in panchina - che proiettano il Bologna a pari punti col Napoli di Allegri. L'Udinese abbandona l'ultimo posto scavalcando il Venezia, reduce dal poker all'Allianz Stadium subito contro la Juventus.
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