Parte con una sconfitta casalinga l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo. La squadra dell'ex allenatore del Torino ha, infatti, avuto la peggio nel match odierno del Mapei Stadium contro il Genoa di Daniele De Rossi. A decidere la gara è stata la doppietta del solito Osmajic, ancora una volta risultato decisivo per il Grifone. La prima rete dell'attaccante montenegrino è arrivata al 26' su assist dell'ex neroverde Traore, quindi il gol del raddoppio al 38'. Un uno-due fulmineo quello messo a segno dall'ex Preston che aggancia Thuram nella classifica marcatori a 6 reti. Nulla da fare per il Sassuolo, costretto a raccogliere la sesta sconfitta - la quinta consecutiva - nelle ultime sette gare disputate. Un ruolino di marcia decisamente negativo arrivato sotto la gestione tecnica di Aquilani e che, per il momento, non è cambiato con D'Aversa.