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domenica 22 novembre 2026
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20:45
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Atalanta-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Sarri sfida Chivu
Il successo sul Como prima della sosta ha ridato consapevolezza all'Inter, che deve tenere il passo di Lazio e Roma. La squadra di Chivu fa visita a un'Atalanta che non vince in casa da oltre un mese e vuole fare punti per tornare in zona Europa. Segui la diretta del match sul nostro sito.
19:15
Tabù Inter per l'Atalanta
La Dea non batte l'Inter dall'11 novembre 2018 (4-1). Da quel giorno 6 pareggi e 11 sconfitte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana.
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