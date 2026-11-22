Manita Milan, Frosinone travolto e quarto posto ripreso: show a San Siro
Ramos ritrova il gol, Masini accorcia
Partenza a ritmi altissimi a San Siro con gli ospiti che dopo 2' centrano un palo sul tiro di Masini deviato che spiazza Maignan. Non c'è un attimo di respiro e sull'altro fronte il Milan passa: Rabiot scappa alla spalle della difesa ciociara, mette al centro e trova la sfortunata deviazione di Calvani che anticipa Ramos ma batte l'incolpevole Palmisani al minuto 4. Continuo botta e risposta con Ramos da una parte e Kvernadze dall'altra, ma al 19' è ancora il Diavolo a colpire. Stesso spartito del primo gol, questa volta però Rabiot imbecca il numero 9 che da due passi fa esplodere San Siro. Sembra un duro colpo per gli uomini di Alvini che invece non mollano e al 25' dimezzano lo svantaggio con Masini che raccoglie in area e in spaccata batte Maignan. Non calano i giri della partita, ma non arrivano veri e propri tentativi dalle parte dei due portieri tranne un colpo di testa di Diawara ben controllato da Palmisani. All'intervallo è 2-1.
Crolla il Frosinone, dilaga il Milan
Ad inizio ripresa Amorim sceglie a sorpresa Jashari per Bartesaghi, ma viene subito ripagata dallo svizzero: Rabiot imbuca per il 30 rossonero che da dentro l'area spara sul primo palo sorprendendo Palmisani al minuto 49 per il 3-1. Il Frosinone prova ancora una volta a reagire, ma commette più di qualche ingenuità concedendo addirittura una punizione a due dentro l'area per un retropassaggio volontario al proprio portiere, fortunatamente per i ciociari Rabiot non è letale sul tocco di Modric. Letale è però Cisse che entra dalla panchina, scappa subito alla retroguardia giallazzurra e batte Palmisani al 60' per il poker Milan. Questa volta la formazione ospite accusa il colpo e si disunisce, ne approfitta Pulisic che al 68' parte da dietro il centrocampo e con 50 metri liberi davanti a se arriva ancora una volta davanti alla porta avversaria, battendo a rete con un delizioso tocco sotto per il 5-1. Moreira al 75' sciupa la possibilità del sesto gol, ma i rossoneri si godono il quarto posto ritrovato.
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