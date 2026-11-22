Ramos ritrova il gol, Masini accorcia

. I rossonerie conquistano tre punti preziosi per la corsa ai vertici della classifica.portandosi a una sola lunghezzaIl Milan resta a tre punti dalla Roma seconda e a cinque dalla Lazio capolista, mentre il Frosinone rimane fermo a quota 20, scivolando in settima posizione.

Partenza a ritmi altissimi a San Siro con gli ospiti che dopo 2' centrano un palo sul tiro di Masini deviato che spiazza Maignan. Non c'è un attimo di respiro e sull'altro fronte il Milan passa: Rabiot scappa alla spalle della difesa ciociara, mette al centro e trova la sfortunata deviazione di Calvani che anticipa Ramos ma batte l'incolpevole Palmisani al minuto 4. Continuo botta e risposta con Ramos da una parte e Kvernadze dall'altra, ma al 19' è ancora il Diavolo a colpire. Stesso spartito del primo gol, questa volta però Rabiot imbecca il numero 9 che da due passi fa esplodere San Siro. Sembra un duro colpo per gli uomini di Alvini che invece non mollano e al 25' dimezzano lo svantaggio con Masini che raccoglie in area e in spaccata batte Maignan. Non calano i giri della partita, ma non arrivano veri e propri tentativi dalle parte dei due portieri tranne un colpo di testa di Diawara ben controllato da Palmisani. All'intervallo è 2-1.