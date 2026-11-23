Cinque gol, ma potevano essere molti di più. Grande spettacolo, grazie anche all'atteggiamento tutt'altro che conservativo del Frosinone. Cinque vittorie nelle ultime sei giornate di campionato e quarto posto in classifica confermato. Il Milan ieri sera ha passeggiato contro i ciociari per 5-1. Se da un lato va dato atto alla squadra di Alvini di essere venuta a San Siro a giocarsela con le proprie armi - restando aggrappata alla propria identità che gli ha permesso finora di essere la rivelazione della Serie A - dall'altro non si può sottolineare come l'atteggiamento troppo offensivo abbia permesso al Milan di ripartire in continuazione, segnando tutti e cinque i gol con azioni di rimessa in verticale in campo aperto. Anche perché è vero che i gialloblù hanno messo a volte in difficoltà il Diavolo, ma Maignan non ha dovuto fare parate clamorose. Di certo il segnale mandato dal Milan è però importante. I rossoneri - che giovedì avranno un banco di prova non banale in Europa League contro l'Olympiacos ad Atene - in campionato sembrano aver trovato il loro passo. Tolto il ko interno col Bologna nell'infrasettimanale del 28 ottobre, Modric e compagni hanno infilato una serie che li ha portati in zona Champions e non troppo distanti dalla Lazio. Dire oggi potranno lottare per lo scudetto è prematuro, ma ci sono un paio di aspetti che possono far pendere la bilancia verso il "sì": il fatto che Amorim abbia trovato la sua formazione base, un 4-4-1-1 che può variare a seconda dell'avversario e delle posizioni dei giocatori (ieri Modric era più basso a disegnare un 4-1-4-1, ma in alcuni fasi i rossoneri si sono disposti anche col 3-5-2); il mercato di gennaio che porterà due-tre rinforzi. Gerry Cardinale - che ieri ha seguito tutto il pre-partita davanti alla panchina al fianco dell'ex Kjaer, caricando i giocatori all'ingresso in campo - ha promesso che a inizio 2027 investirà. E il Frosinone? La rotonda sconfitta di ieri non toglie niente a quanto di buono fatto finora. L'infortunio a Raimondo e le cattive condizione di Birligea (poi entrato e finito ko) e Bobcek, hanno costretto Alvini a cambiare sistema, lasciando il 4-2-3-1 e passando a un 3-4-3 con Schmid falso nueve. La scelta non ha pagato, ma il tecnico è uscito da San Siro comunque soddisfatto. Andiamo a scoprire voti e giudizi delle squadre di Amorim e Alvini.