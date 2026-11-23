Alla New Balance Arena di Bergamo Atalanta ed Inter hanno dato vinta ad un match spettacolare, terminato col punteggio di 4-4. Un risultato che non si vede di certo tutti i giorni, e che risulta ancora più insolito se si considera la grande rimonta della Dea nel finale quando ormai tutti i tifosi atalantini avevano perso le speranze. Pio Esposito porta i nerazzurri in vantaggio con la doppietta siglata nel primo tempo, a cui ha risposto poi il gol di Elmas. Nella seconda metà di gioco, arriva il tris del centravanti azzurro - che porterà a casa il pallone -, ma De Ketelaere accorcia nuovamente le distanze. Ad un quarto d'ora dalla fine Sucic concretizza un calcio di rigore, ipotecando virtualmente i tre punti ma gli ultimi 10' hanno consegnato ai tifosi di casa una vera e propria impresa: prima l'attaccante belga e poi Kessie su calcio di rigore firmano il pari definitivo tra Atalanta ed Inter, con la Dea che beffa i nerazzurri nel finale in rimonta. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei protagonisti della sfida valida per la 12ª giornata di Serie A.