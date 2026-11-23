Varela a guidare l'attaco di Juric, squalificato e in tribuna, mentre Vanoli sceglie Pellegrino. Il primo squillo della partita è della Fiorentina con Oulai al 6': conclusione da fuori area che Thiam devia in angolo con un ottimo riflesso. Al 21' ci prova dalla distanza anche Jimenez, ancora puntuale l'intervento del portiere brianzolo a dire di no alla Viola. Alla mezz'ora crescono i padroni di casa che al 36' confezionano una buona occasione, Birindelli da posizione defilata spara in porta ma trova la deviazione in corner di De Gea. Al 42' si riaffacciano gli ospiti dalle parti di Thiam, neutralizzato anche il tiro dell'ex Juve Joao Mario. Sul cambio di fronte, l'episodio: Varela si gira in area e calcia verso lo specchio, deviazione di Dragusin sul braccio di Oulai e penalty. Dal dischetto va proprio il numero 9 portoghese che apre il destro e fa 10 in Serie A per l'1-0 Monza.

Magia di Varela, tris Robinson

Ad inizio ripresa Vanoli sceglie di mandare dentro Njie sull'out di destra, il primo affondo al 48' è sull'altra fascia con Gnonto, ma il tentativo è debole. Al 50' si fa vedere invece proprio Njie, Thiam gli chiude bene lo specchio in uscita. Il Monza protegge il vantaggio e alla prima discesa raddoppia: Robinson accende Pessina, palla dentro per Varela che attacca perfettamente lo spazio e gira in rete con un colpo di tacco mancino da applausi. Una vera e propria perla per il 2-0 Monza. Pessina va vicino al tris al 57', questione però di minuti perché al 59' è Robinson a tirare fuori ad armare il destro: conclusione al volo dal limite e deviazione di Njie che batte De Gea. La reazione viola arriva immediata, ma Thiam nega il gol a Pellegrino, Njie e Mastantuono nel giro di 5 minuti. Continua a spingere la formazione di Vanoli, pur lasciando spazi e praterie alle ripartenze brianzole, ma non è una serata fortunata con il palo a fermare Beto al minuto 86.