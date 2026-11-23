" A Varela ho fatto i complimenti, l'ho abbracciato . Sono contento per la squadra, che questi tre punti servivano dopo le partite precedenti. Sono contento per Thiam , lui è molto bravo in queste uscite con palle alte". Così, ai microfoni di Dazn, il vice-allenatore del Monza Matteo Paro , oggi in panchina al posto di Ivan Juric, al termine del match vinto 3-0 contro la Fiorentina : "Oggi ha fatto una prestazione importante. Pessina? Avevamo bisogno del suo rientro . È un giocatore di esperienza e noi siamo molto giovani. Ci serviva questa pesantezza in mezzo al campo. Un Monza senza Varela? Per ora siamo contenti di averlo . Sta dimostrando grande spirito e impegno nel lavoro per migliorarsi. Poi vedremo. Lui deve continuare a lavorare forte come sta facendo".

" Il mio gol di tacco è stato istintivo , non è qualcosa che provo in allenamento. È arrivato un bel cross. Se non ci provi, non lo puoi fare. Sono fortunato a essere qui. La mia carriera è stata pazza finora e spero di continuare così. Il mercato? È normale, questo è il calcio. Non presto attenzione a queste notizie. Sono concentrato sul Monza. Ho preso tante qualità da mio padre, era un centrale di difesa", ha detto invece Varela ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Pessina

"Quando si gioca e si vince ci si sente sempre bene. Ho avuto un infortunio ma ora sto bene, abbiamo un grande allenatore. Siamo un gruppo molto giovane. Varela ha fatto un movimento da attaccante vero sul 2-0. Quando ho stoppato la palla, mi ha indicato dove sarebbe andata. Ho pensato che la palla potesse entrare solo colpendola di tacco. Sta crescendo tanto, gli vogliamo tutti bene. Speriamo cresca ancora. Il mister mi conosce bene e sa che apporto posso dare alla squadra. Lo ringrazio per i complimenti. Probabilmente si rivede in me come giocatore. Ho scelto di restare a Monza perché ho un grande legame con il territorio. Sono cresciuto nel settore giovanile. È un bel progetto, sono soddisfatto. Ho avuto l'opportunità di andare in squadre più blasonate. Mai dire mai, chissà dove possiamo arrivare. Sono felice del mio percorso, la società ha le idee chiare. Ha scelto un allenatore coraggioso e una linea di mercato coraggiosa. Sono orgoglioso di essere capitano. Il battitore designato dei rigori sono io ma mi ha fatto piacere lasciarlo a Varela, che si sta giocando la classifica cannonieri. Non mi ha chiesto di tirarlo", le parole di Matteo Pessina ai medesimi microfoni.