Il Venezia prova a lasciarsi alle spalle il pesante 4-0 rimediato contro la Juventus e cerca riscatto domani, alle 20.45 al Penzo, nell'anticipo contro il Bologna . Davide Nicola , in conferenza stampa, chiede alla squadra di ripartire dai primi 50 minuti giocati a Torino, evitando gli errori che hanno spalancato la strada alla goleada bianconera. "Sono stati grandi 50 minuti: dobbiamo aumentare giocando così per tutta la partita", ha detto il tecnico arancioneroverde, riconoscendo la crescita degli avversari di domani, reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare dopo l'arrivo di Palladino. Nicola non teme contraccolpi psicologici dalla sconfitta: "Io non lavoro sulle motivazioni, ma sui comportamenti". A Torino, secondo l'allenatore, il Venezia ha perso lucidità nel tentativo di recuperare il risultato. "Non abbiamo sbagliato nell'essere aggressivi, ma perché abbiamo voluto strafare in alcuni momenti. Ognuno voleva dare qualcosa in più rispetto a quello che ha. In quei momenti serve essere lucidi".

Le parole di Nicola

La squadra, dopo aver rivisto la partita attraverso i video, ha compreso gli errori commessi. "Uscire da quello spartito significa mettersi in condizione di rischio, perché perdi equilibri. Ci saranno altre difficoltà: si sta lì e si resiste, da squadra". Il tecnico difende anche Akor Adams, finito nel mirino per le occasioni sprecate: "È un giocatore e una persona che mi piace per l'impegno e la dedizione. Non vedo un problema per i nostri attaccanti, ma un processo di crescita che richiede ancora tempo". Sul fronte formazione, Nicola non esclude alternanze e soluzioni diverse in attacco, compresa la possibilità di utilizzare due punte. "Sto pensando a questa possibilità con alternative e interpreti diversi, che possono accrescere l'imprevedibilità. Dipende però sempre da ciò che proviamo in campo. Per ogni step servono i giusti passi, non mi piace improvvisare". Buone notizie dall'infermeria: Basic e Mazzocchi sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno disponibili, mentre per Correia bisognerà attendere la prossima settimana. Fermi ai box anche i lungodegenti Franjic e Sverko, con Adorante ormai prossimo al reintegro. Per Nicola l'orizzonte da esplorare è unicamente quello di domani: "Per me l'importante è il Bologna, la partita che possiamo fare. Dobbiamo fare una gara gagliarda, equilibrata e importante".