“Abbiamo iniziato la settimana analizzando in sala video, insieme ai ragazzi, la partita di domenica. Ho visto che la squadra ha riconosciuto gli aspetti in cui dobbiamo migliorare, soprattutto nel primo tempo, quando siamo stati troppo lunghi e sfilacciati. Ho sottolineato la necessità di crescere sotto questo aspetto e domani mi aspetto di vedere una squadra capace di attaccare e difendere insieme. Contro l’ Udinese è mancata fluidità, anche a causa del terreno di gioco, e c’è stato più gioco sporco. Dobbiamo però abituarci anche a questo tipo di partite e mi aspetto già da domani un miglioramento”. Palladino ha presentato così in conferenza stampa l'impegno di campionato contro il Venezia .

Le parole di Palladino

“Miranda? Abbiamo provato ad accelerare il suo recupero, ma i tempi erano davvero troppo stretti. Non sono ancora passati nemmeno venti giorni e, insieme allo staff medico, non ce la siamo sentita di correre rischi. Alhassane è il suo sostituto naturale e sta facendo bene. Domani valuteremo quale sarà la soluzione migliore, considerando che abbiamo anche altri giocatori in grado di ricoprire il ruolo di quinto. Ho visto che Piccoli si sta legando sempre di più alla squadra e sta iniziando a muoversi bene insieme ai compagni. Lo stesso discorso vale per Dovbyk. Davanti ho a disposizione diverse buone soluzioni e sceglierò chi schierare anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Abbiamo cercato di trovare una spiegazione".