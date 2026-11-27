La 13ª giornata di Serie A si apre al Penzo. Nell'anticipo del venerdì sera il Venezia ospita il Bologna in una sfida tra due squadre con obiettivi molto diversi. I lagunari sono penultimi in classifica con appena 6 punti e arrivano dal pesante 4-0 subito a Torino contro la Juventus : hanno bisogno di punti per uscire dalla crisi. I rossoblù di Raffaele Palladino sono noni con 18 punti e cercano continuità per restare agganciati al treno europeo, dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Dove vedere Venezia-Bologna: diretta tv e streaming

Venezia e Bologna si affronteranno venerdì 27 novembre nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Pier Luigi Penzo, con calcio d'inizio alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go.

Venezia-Bologna, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, M. Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola. A disposizione: Montipò, Gomes, Bella-Kotchap, Sagrado, Schingtienne, Fanne, Helgason, Mazzocchi, Basic, Duncan, Dagasso, Lisman, Rrahmani, Yeboah, Fernandez.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Palladino. A disposizione: Giacomone, Pessina, Heggem, Helland, Vitik, Amondarain, Libra, Moro, Bernardeschi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard.

ARBITRO: Colombo di Como. ASSISTENTI: Di Gioia-Della Mea. IV UOMO: Perenzoni. VAR: Massimi. AVAR: Mazzoleni.