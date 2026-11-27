Sabato pomeriggio allo Stirpe va in scena una sfida importante per entrambe le squadre. Il Frosinone, rivelazione della prima parte di stagione, ospita il Parma nella 13ª giornata di Serie A. I ciociari di Massimiliano Alvini sono settimi con 20 punti, ma arrivano da due sconfitte consecutive: l'1-0 di Cagliari e il pesante 5-1 subito a San Siro contro il Milan. Ora vogliono rialzarsi subito per non perdere contatto con la zona europea. Il momento del Parma è ancora più delicato. La squadra di Alberto Gilardino è diciassettesima con 8 punti, appena sopra la zona retrocessione, e ha vinto solo due delle prime dodici partite di campionato. I ducali arrivano anche loro da due sconfitte di fila e hanno uno dei peggiori attacchi del campionato, con appena 10 gol segnati. Allo Stirpe cercano punti fondamentali per la salvezza.