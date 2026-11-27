La capolista fa visita al Torino. Sabato all'Olimpico Grande Torino la Lazio di Gennaro Gattuso affronta i granata nella 13ª giornata di Serie A, con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica. I biancocelesti sono l'unica squadra ancora imbattuta in campionato: 32 punti frutto di 10 vittorie e 2 pareggi, con la miglior difesa del torneo, appena 9 gol subiti. Arrivano a Torino dopo il successo sul Lecce e con un vantaggio di due punti sulla Roma. Il momento del Torino è invece complicato. La squadra di Ignazio Abate è tredicesima con 14 punti e ha vinto solo una delle ultime cinque partite. Nell'ultimo turno ha perso 1-0 al Maradona contro il Napoli. Contro la capolista i granata cercano un risultato di prestigio per dare una svolta alla stagione.