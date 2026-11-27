Torino-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La capolista fa visita al Torino. Sabato all'Olimpico Grande Torino la Lazio di Gennaro Gattuso affronta i granata nella 13ª giornata di Serie A, con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica. I biancocelesti sono l'unica squadra ancora imbattuta in campionato: 32 punti frutto di 10 vittorie e 2 pareggi, con la miglior difesa del torneo, appena 9 gol subiti. Arrivano a Torino dopo il successo sul Lecce e con un vantaggio di due punti sulla Roma. Il momento del Torino è invece complicato. La squadra di Ignazio Abate è tredicesima con 14 punti e ha vinto solo una delle ultime cinque partite. Nell'ultimo turno ha perso 1-0 al Maradona contro il Napoli. Contro la capolista i granata cercano un risultato di prestigio per dare una svolta alla stagione.
Dove vedere Torino-Lazio
Torino-Lazio, gara della 13ª giornata di Serie A, è in programma sabato 28 novembre alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Torino-Lazio, le probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Cömert, Coco, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Rodriguez, Fortini, Ilkhan, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Aboukhlal, Oristanio, Pellegri, Kulenovic, Zapata.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Przyborek, Serra, Farcomeni, Gudmundsson, Cancellieri, Zaccagni.
ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Cecconi-Lo Cicero. IV UOMO: Manganiello. VAR: Fabbri. AVAR: Pezzuto.
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