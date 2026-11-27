Inter-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
L'Inter vuole continuare la rincorsa alla vetta. Sabato sera a San Siro i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano il Genoa nella 13ª giornata di Serie A. La squadra campione d'Italia è terza con 29 punti, a tre lunghezze dalla Lazio capolista e a una dalla Roma. Arriva alla sfida con il morale alto dopo il 2-0 allo Stoccarda in Champions League, la terza vittoria europea consecutiva, che ha cancellato le scorie del pirotecnico 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta in campionato. Il Genoa di Daniele De Rossi è invece una delle squadre più in forma del momento. I rossoblù sono decimi con 16 punti e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, l'ultima per 2-0 sul campo del Sassuolo con la doppietta di Osmajic. Quella vittoria però ha avuto un prezzo alto: la rottura del crociato di Lorenzo Colombo.
Dove vedere Inter-Genoa: diretta tv e streaming
Inter e Genoa si sfidano sabato 28 novembre alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), e sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go.
Inter-Genoa, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Spence, Stankovic, Mkhitaryan, Lavelli, Thuram.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Otoa, Marcandalli; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Stolz, Sommariva, Ostigard, Puczka, Sabelli, Vitinha, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Wiafe, Drameh, Venturino, Sow, Meichtry, Havel.
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Bindoni-Barone. IV UOMO: Sacchi. VAR: Meraviglia. AVAR: Dionisi.
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