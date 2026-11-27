L'Inter vuole continuare la rincorsa alla vetta. Sabato sera a San Siro i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano il Genoa nella 13ª giornata di Serie A. La squadra campione d'Italia è terza con 29 punti, a tre lunghezze dalla Lazio capolista e a una dalla Roma. Arriva alla sfida con il morale alto dopo il 2-0 allo Stoccarda in Champions League, la terza vittoria europea consecutiva, che ha cancellato le scorie del pirotecnico 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta in campionato. Il Genoa di Daniele De Rossi è invece una delle squadre più in forma del momento. I rossoblù sono decimi con 16 punti e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, l'ultima per 2-0 sul campo del Sassuolo con la doppietta di Osmajic. Quella vittoria però ha avuto un prezzo alto: la rottura del crociato di Lorenzo Colombo.