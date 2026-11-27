Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La domenica di Serie A si apre col lunch match tra Udinese e Fiorentina. I friulani hanno conquistato un ottimo punto a Bologna, il primo della gestione Zanetti, ma devono tornare a fare risultato in casa, dove il rendimento è assai negativo: dopo il pari con il Como nella prima giornata sono arrivate 5 sconfitte di fila. I viola vengono dal tracollo di Monza, un 3-0 senza storia che ha spinto Vanoli a portare la squadra in ritiro.
Udinese-Fiorentina: dove vederla
Udinese-Fiorentina, sfida valida per la 13a giornata di Serie A, è in programma domenica 29 novembre alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn.
Udinese-Fiorentina: probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Mrozek, Padelli, Kabasele, Ebosse, Alaba, Arizala, Miller, Zarraga, Chakvetadze, Unai Gomez, Jovanovic, Vinciati, Bayo. Indisponibili: Bertola, Davis, Gueye. Squalificati: nessuno.
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Oulai, Atta, Gnonto, Gonçalves, Beto, Mazzeo. Indisponibili: Parisi, Pongracic, Viery. Squalificati: nessuno.
Arbitro: La Penna. Assistenti: Tegoni, Yoshikawa. Quarto ufficiale: Perri. Var: Marini. Avar: Volpi.
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