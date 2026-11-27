La domenica di Serie A si apre col lunch match tra Udinese e Fiorentina. I friulani hanno conquistato un ottimo punto a Bologna, il primo della gestione Zanetti, ma devono tornare a fare risultato in casa, dove il rendimento è assai negativo: dopo il pari con il Como nella prima giornata sono arrivate 5 sconfitte di fila. I viola vengono dal tracollo di Monza, un 3-0 senza storia che ha spinto Vanoli a portare la squadra in ritiro.