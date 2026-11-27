Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Il Napoli fa visita al Sassuolo nella 13a giornata di Serie A. I partenopei vogliono dare continuità alla vittoria sul Torino e in settimana hanno conquistato un ottimo pareggio sul campo del Manchester City in Champions League. Dall'altra parte i neroverdi non hanno al momento beneficiato del cambio in panchina, con D'Aversa che ha preso il posto dell'esonerato Aquilani, visto che contro il Genoa è arrivata la sesta sconfitta consecutiva.
Sassuolo-Napoli: dove vederla
Sassuolo-Napoli è in programma domenica 29 novembre alle 15 al Mapei Stadium. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming su Dazn.
Sassuolo-Napoli: probabili formazioni
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Odenthal; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Doig; Berardi, S. Esposito, Laurienté. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Caleta-Car, Obrador, Sulemana, Bakola, Lipani, Ghion, Bowie, Skjelderup, Pierini, Dominguez. Indisponibili: I. Koné, Leysen, Boloca, Pieragnolo, Volpato, Adzic. Squalificati: nessuno.
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Anguissa; Politano, McTominay, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Marianucci, Beukema, De Bruyne, Giovane, Pereyra, Lucca. Indisponibili: Meret, Badiashile, Buongiorno, Lobotka, Alisson Santos, Vergara. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Guida. Assistenti: Alassio, Bercigli. Quarto ufficiale: Calzavara. Var: Aureliano. Avar: Santoro.
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