Il Napoli fa visita al Sassuolo nella 13a giornata di Serie A. I partenopei vogliono dare continuità alla vittoria sul Torino e in settimana hanno conquistato un ottimo pareggio sul campo del Manchester City in Champions League. Dall'altra parte i neroverdi non hanno al momento beneficiato del cambio in panchina, con D'Aversa che ha preso il posto dell'esonerato Aquilani, visto che contro il Genoa è arrivata la sesta sconfitta consecutiva.