Roma-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La Roma ospita il Monza nella 13a giornata di Serie A. Reduci da 4 vittorie di fila in campionato e dal pareggio sul campo del Psg in Champions League, i giallorossi cercano i 3 punti per rimanere in scia alla Lazio e tenere a distanza l'Inter. All'Olimpico arriva l'ex Juric, che contro la Fiorentina è tornato al successo interrompendo una una striscia di 3 sconfitte e si è portato a +2 sulla zona retrocessione.
Roma-Monza: dove vederla
Roma-Monza è in programma domenica 29 novembre alle 18 allo Stadio Olimpico. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e streaming su Dazn e Now.
Roma-Monza: probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, M. Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini; De Marzi; Koulierakis, Ndicka, Mancini, Molina, de Roon, Pisilli, Mora, Castro. Indisponibili: Rensch, Pellegrini. Squalificati: nessuno.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Akinsanmiro, Robinson; Varela. Allenatore: Juric. A disposizione: Thiam, Strajnar, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Mota, Mout. Indisponibili: Ciurria, Folorunsho, Maye, Ngonge. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Collu. Assistenti: Passeri, Mondin. Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi. Var: Camplone. Avar: Fabbri.
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