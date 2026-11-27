La Roma ospita il Monza nella 13a giornata di Serie A. Reduci da 4 vittorie di fila in campionato e dal pareggio sul campo del Psg in Champions League, i giallorossi cercano i 3 punti per rimanere in scia alla Lazio e tenere a distanza l'Inter. All'Olimpico arriva l'ex Juric, che contro la Fiorentina è tornato al successo interrompendo una una striscia di 3 sconfitte e si è portato a +2 sulla zona retrocessione.