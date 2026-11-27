Palladino sceglie Mbangula dal primo minuto nel tridente con Bernardeschi ed Odgaard, Nicola invece dà fiducia alla formazione schierata contro la Juventus con il solo Yeboah come novità nel tandem d'attacco con Adams. E proprio il duo offensivo dei padroni di casa confeziona la prima grande chance al 13' con Skorupski che deve superarsi per deviare in corner il tentativo incrociato di Yeboah. E proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo, il Venezia passa: cross di Hainaut per la testa di Halal che trova l'angolo giusto per infilare in rete l'1-0. Dopo una lunga attesa per problemi di comunicazione tra il Penzo e Lissone, il gol di Halal viene però annullato per una posizione di fuorigioco iniziale di Kike Perez. Ancora Yeboah al 26' prova dal limite, il pallone sfiora di poco il palo, al 30' spara Kike Perez a botta sicura, ma Skorupski riesce ad opporsi con i piedi. Al 32' si fa vedere anche il Bologna, Odgaard gira un cross di Alhassane e sfiora l'incrocio, il Venezia ribatte con Haps, ma è Theate al 39' ad impegnare Stankovic con un insidioso colpo di testa. Al 42' Skorupski la combina grossa servendo praticamente un assist a Yeboah, rimedia opponendosi al tentativo dell'attaccante arancioneroverde. Si chiude così un primo tempo pieno ad alto ritmo, ma con il risultato fermo sullo 0-0.

Stankovic e Skorupski chiudono la porta

Ad inizio ripresa Palladino cambia e manda dentro Darmian per Vitik. Al 51' Casale colleziona subito la palla gol per i rossoblù, Stankovic si oppone con un super riflesso sul colpo di testa ravvicinato. Palladino sceglie dalla panchina anche Orsolini e Cambiaghi, Nicola come prima mossa si gioca Helgason. Al 64' brivido per il Bologna con Zortea che anticipa Juan Jesus e viene graziato dal palo che evita l'autorete. Continua la giostra dei cambi con Piccoli da una parte, Lauerbach e Rrahmani, Dagasso e Bella Kotchap dall'altra, ma latitano le occasioni. All'87' si riaccende la partita: Helgason dal limite calcia forte, Skorupski respinge come può; sul cambio di fronte Stankovic è mostruoso su Pobega prima e Cambiaghi poi. Sono le ultime emozioni del match, al fischio finale è tutto invariato: 0-0 al Penzo.