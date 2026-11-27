Nicola: "La scarpa lanciata e il Venezia dei primi 45' con la Juve". Palladino: "Qui anche Inter e Napoli..."
VENEZIA - Nel postpartita ai microfoni di Sky, il tecnico del Venezia, Davide Nicola parte dal lancio della scarpa dopo il gol sbagliato da Yeboah nel primo tempo: "Non era rabbia, era carica emotiva. Mi sembrava il momento buon per far gol. Bravi ragazzi, gran partita, non era facile contro questa squadra. Una squadra di qualità, ma non ho visto dominio. Il paradosso è che poteva uscirci la beffa. Questo è il nostro percorso, tutti uniti e avanti con fiducia".
Le parole di Nicola
Sui gol che mancano: "Noi creiamo e quindi va bene. Non c'è nessun problema. Dobbiamo essere più precisi. Sarebbe più preoccupante se non creassimo. C'è da continuare e magari più avanti concretizzeremo". E sul possibile arrivo di un attaccante a gennaio, conclude: "I giocatori che abbiamo non hanno ancora completato l'inserimento, arrivano da campionati diversi. Dobbiamo avere fiducia".
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