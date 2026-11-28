Uno dei due posticipi del lunedì della 13ª giornata di Serie A si gioca al Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita l'Atalanta di Maurizio Sarri. I salentini hanno ottenuto 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte. È lo stesso bottino della scorsa stagione dopo dodici giornate, e la squadra cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'Atalanta è dodicesima a quota 15 e ha ritrovato solidità: dopo quattro sconfitte in cinque partite, è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque, comprese l'1-0 sul campo del Monza e il pirotecnico 4-4 contro l'Inter. I precedenti sorridono ai bergamaschi, imbattuti da sei partite di fila contro il Lecce in Serie A, con cinque vittorie e un pareggio. Al Via del Mare, poi, la Dea ha vinto le ultime tre trasferte con un punteggio complessivo di 9-0.