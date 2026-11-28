Lecce-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Uno dei due posticipi del lunedì della 13ª giornata di Serie A si gioca al Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita l'Atalanta di Maurizio Sarri. I salentini hanno ottenuto 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte. È lo stesso bottino della scorsa stagione dopo dodici giornate, e la squadra cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'Atalanta è dodicesima a quota 15 e ha ritrovato solidità: dopo quattro sconfitte in cinque partite, è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque, comprese l'1-0 sul campo del Monza e il pirotecnico 4-4 contro l'Inter. I precedenti sorridono ai bergamaschi, imbattuti da sei partite di fila contro il Lecce in Serie A, con cinque vittorie e un pareggio. Al Via del Mare, poi, la Dea ha vinto le ultime tre trasferte con un punteggio complessivo di 9-0.
Dove vedere Lecce-Atalanta
Lecce e Atalanta si affronteranno lunedì 30 novembre alle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 18, e sarà disponibile in streaming sull'app di DAZN.
Lecce-Atalanta, le probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
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