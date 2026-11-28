Il Milan di Rúben Amorim chiude la 13ª giornata di Serie A sul campo del Cagliari. Lunedì sera all'Unipol Domus i rossoneri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo i successi contro Inter, Genoa e Frosinone, l'ultimo con un netto 5-1. Con 27 punti sono quarti. In Sardegna vogliono confermarsi tra le prime quattro e mantenere il passo delle prime della classe. Il Cagliari di Fabio Pisacane è a quota 16 punti, ma attraversa un periodo difficile. I rossoblù arrivano dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Como e hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. Contro i rossoneri cercano una reazione davanti al proprio pubblico.