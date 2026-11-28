Cagliari-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Il Milan di Rúben Amorim chiude la 13ª giornata di Serie A sul campo del Cagliari. Lunedì sera all'Unipol Domus i rossoneri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo i successi contro Inter, Genoa e Frosinone, l'ultimo con un netto 5-1. Con 27 punti sono quarti. In Sardegna vogliono confermarsi tra le prime quattro e mantenere il passo delle prime della classe. Il Cagliari di Fabio Pisacane è a quota 16 punti, ma attraversa un periodo difficile. I rossoblù arrivano dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Como e hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. Contro i rossoneri cercano una reazione davanti al proprio pubblico.
Dove vedere Cagliari-Milan
Cagliari e Milan giocano lunedì 30 novembre nel posticipo della 13ª giornata di Serie A alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e sarà disponibile in streaming sull'app di DAZN.
Cagliari-Milan, le probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodríguez; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. Allenatore: Pisacane.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Rabiot; Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
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