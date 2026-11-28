Il Frosinone torna a vincere, Bobcek tripletta da sogno al Parma: Alvini batte Gilardino e supera la Juve
Il Frosinone a vincere al Benito Stirpe e lo fa grazie alla super prestazione di Tomas Bobcek, classe 2001 che sta attualmente sostituendo l'infortunato Raimondo, protagonista di un recupero lampo che gli ha permesso addirittura di essere in panchina quest'oggi. I gialloblù conquistano tre punti contro il Parma di Gilardino con la tripletta del centravanti slovacco che ha messo ko i ducali. La squadra di Alvini si rilancia in classifica agguantando il sesto posto a quota 23 scavalcando la Juventus di Spalletti in classifica e accendendo le speranze di una possibile qualificazione in Europa.
Il Frosinone vola allo Stirpe: tris di Bobcek al Parma
Il primo tempo tra Frosinone e Parma si è concluso a reti bianche, con i padroni di casa che hanno tentato più volte l'approccio con la porta gialloblù. Nel secondo tempo Tomas Bobcek ha sfornato la miglior prestazione della stagione, con tre gol che valgono i tre punti ed un ritorno alla vittoria che mancava da due giornate - dopo le sconfitte contro Cagliari e Juventus - confermandosi una delle squadre più in forma della nostra Serie A. Nulla da fare per il Parma che resta ancorato al terzultimo posto a quota 8 punti.
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