Il Frosinone a vincere al Benito Stirpe e lo fa grazie alla super prestazione di Tomas Bobcek, classe 2001 che sta attualmente sostituendo l'infortunato Raimondo, protagonista di un recupero lampo che gli ha permesso addirittura di essere in panchina quest'oggi. I gialloblù conquistano tre punti contro il Parma di Gilardino con la tripletta del centravanti slovacco che ha messo ko i ducali. La squadra di Alvini si rilancia in classifica agguantando il sesto posto a quota 23 scavalcando la Juventus di Spalletti in classifica e accendendo le speranze di una possibile qualificazione in Europa.