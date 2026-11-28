Serie A
sabato 28 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
0 - 0
17' 1° tempo
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sabato 28 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Giovanni Ayroldi
Arbitro Giovanni Ayroldi
0 - 0
17' 1° tempo
Inter-Genoa, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu sfida De Rossi
MILANO - Tutto pronto a San Siro per Inter-Genoa, sfida valida per il campionato di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia di tre punti preziosi davanti al proprio pubblico dopo il rocambolesco pari di settimana scorsa con l'Atalanta. Il Grifone cerca di sovvertire i pronostici e strappare un risultato positivo per dare continuità al buon momento, allontanarsi ulteriormente dalle retrovie della classifica per guardare verso la zona Europa. Segui con noi la diretta testuale del match e tutte le emozioni della sfida del Meazza.
21:01
13' - Palo Carlos Augusto
Prosegue la manovra nerazzurra dopo il corner e Carlos Augusto tenta la soluzione con una gran botta rasoterra dal limite: destro sul primo palo e proprio il legno salva Bijlow
20:59
12' - Si salva il Genoa
Ragnatela di passaggi per l'Inter con Jones che dal limite riesce a scaricare per Dimarco, l'esterno nerazzurro rientra sul destro e calcia ma la difesa rossoblù si oppone e devia in corner
20:57
8' - Tre corner consecutivi per il Genoa
Ripartenza di Traorè con deviazione di Akanji in calcio d'angolo. Mitaj tenta tre volte il cross, due volte Bisseck e poi lo stesso Akanji riescono a proteggere al meglio Provedel.
20:52
5' - Parte forte l'Inter
Inizio intenso per i nerazzurri di Chivu che costringono subito il Genoa a chiudersi nella propria metà campo. Ancora nessun brivido dalle parti di Bijlow
20:47
Inizia Inter-Genoa
Si parte a San Siro con il fischio d'inizio. Inter con la classica maglia nerazzurra, il Genoa in total white.
20:42
Tutto pronto a San Siro
Squadre nel tunnel pronte all'ingresso in campo, sta per iniziare Inter-Genoa. Chivu per tornare a vincere in campionato dopo il pari di Bergamo, De Rossi alla caccia di un colpaccio che al Grifone manca a San Siro dal 1994
20:27
Le parole di Ellertsson
Il centrocampista del Grifone: "Partita difficile, lo sappiamo. Inter è una bella squadra e oggi vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto nelle ultime partita. Se giochiamo il nostro gioco possiamo fare male. Dobbiamo essere perfetti e giocare bene". Poi conclude: "Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto più gol e assist. Ne ho fatti due di gol, voglio farne di più e migliorare".
20:23
Akanji prima della sfida
Il difensore nerazzurro a Sky: "Importante è trovare continuità e ridurre al minimo gli errori. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare, dobbiamo difendere meglio". Poi aggiunge: "Sto bene, chiaro che sono tante partite e non è facile a livello fisico. Serve tutta la squadra, non gioco da solo".
20:15
Thuram e Osmajic, numeri a confronto
I dati dei due attaccanti
20:13
De Rossi prima di Inter-Genoa
"Abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo. Questo lavoro ci distrae dalle amicizie. Quando ci vediamo ci abbracciamo con affetto sincero", parte dal rapporto con il tecnico nerazzurro Daniele De Rossi che aggiunge: "Con l'Inter ho sempre perso. So cosa è la mia squadra e di cosa ha bisogno il popolo genoano. Dobbiamo rischiare, ma dobbiamo aggredire. Ci sarà da lavorare in blocco basso, ma non c'è una formula. Dobbiamo fare una grandissima partita e sperare che loro non facciano il 100%". Chiude su Ostigard: "Gli facciamo auguri di guarigione e di compleanno. Più giusto che ne parlino i dottori, rimarrà in ospedale per un paio di giorni. Emotivamente con lui, sappiamo di avere i giocatori giusti. Egoisticamente dico che in difesa siamo un po' corti in un momento con partite ravvicinate".
20:09
Parla Chivu nel prepartita
Le parole del tecnico nerazzurro a Sky: "Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Nell'ultima abbiamo lasciato qualcosina, abbiamo l'obbligo di fare meglio e iniziare a dare consistenza al campionato". Sulle scelte offensive: "In questo momento abbiamo tre attaccanti a disposizione, Pio e Marcus hanno fatto bene nell'ultimo periodo. Dobbiamo gestire tante partite ogni 72 ore con solo tre attaccanti. Oggi la scelta è Lautaro-Thuram, le prossime volte magari sarà diversa". E chiude sul centrocampo: "Stankovic è sempre un'ipotesi, lo faremo vedere. Oggi abbiamo scelto Barella, Jones e Sucic. Si sceglie in base a quello che vogliamo fare".
20:06
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19:51
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Otoa, Marcandalli; Ehizibue, Ellertsson, Frendrup, Mitaj; Junior Messias, Traoré; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
19:44
Gli Opta facts della sfida
Numeri, curiosità e statistiche di Inter-Genoa
19:43
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19:21
La squadra arbitrale
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Bindoni-Barone. IV UOMO: Sacchi. VAR: Meraviglia. AVAR: Dionisi.
19:15
Le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Otoa, Marcandalli; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
San Siro, Milano
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