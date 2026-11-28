20:42

Tutto pronto a San Siro

Squadre nel tunnel pronte all'ingresso in campo, sta per iniziare Inter-Genoa. Chivu per tornare a vincere in campionato dopo il pari di Bergamo, De Rossi alla caccia di un colpaccio che al Grifone manca a San Siro dal 1994

20:27

Le parole di Ellertsson

Il centrocampista del Grifone: "Partita difficile, lo sappiamo. Inter è una bella squadra e oggi vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto nelle ultime partita. Se giochiamo il nostro gioco possiamo fare male. Dobbiamo essere perfetti e giocare bene". Poi conclude: "Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto più gol e assist. Ne ho fatti due di gol, voglio farne di più e migliorare".

20:23

Akanji prima della sfida

Il difensore nerazzurro a Sky: "Importante è trovare continuità e ridurre al minimo gli errori. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare, dobbiamo difendere meglio". Poi aggiunge: "Sto bene, chiaro che sono tante partite e non è facile a livello fisico. Serve tutta la squadra, non gioco da solo".

20:15

Thuram e Osmajic, numeri a confronto

I dati dei due attaccanti

20:13

De Rossi prima di Inter-Genoa

"Abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo. Questo lavoro ci distrae dalle amicizie. Quando ci vediamo ci abbracciamo con affetto sincero", parte dal rapporto con il tecnico nerazzurro Daniele De Rossi che aggiunge: "Con l'Inter ho sempre perso. So cosa è la mia squadra e di cosa ha bisogno il popolo genoano. Dobbiamo rischiare, ma dobbiamo aggredire. Ci sarà da lavorare in blocco basso, ma non c'è una formula. Dobbiamo fare una grandissima partita e sperare che loro non facciano il 100%". Chiude su Ostigard: "Gli facciamo auguri di guarigione e di compleanno. Più giusto che ne parlino i dottori, rimarrà in ospedale per un paio di giorni. Emotivamente con lui, sappiamo di avere i giocatori giusti. Egoisticamente dico che in difesa siamo un po' corti in un momento con partite ravvicinate".

20:09

Parla Chivu nel prepartita

Le parole del tecnico nerazzurro a Sky: "Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Nell'ultima abbiamo lasciato qualcosina, abbiamo l'obbligo di fare meglio e iniziare a dare consistenza al campionato". Sulle scelte offensive: "In questo momento abbiamo tre attaccanti a disposizione, Pio e Marcus hanno fatto bene nell'ultimo periodo. Dobbiamo gestire tante partite ogni 72 ore con solo tre attaccanti. Oggi la scelta è Lautaro-Thuram, le prossime volte magari sarà diversa". E chiude sul centrocampo: "Stankovic è sempre un'ipotesi, lo faremo vedere. Oggi abbiamo scelto Barella, Jones e Sucic. Si sceglie in base a quello che vogliamo fare".

20:06

La Lazio batte il Torino

Resta al comando della classifica la formazione di Gattuso che passa per 2-1 a Torino contro gli uomini di Abate. LEGGI TUTTO

19:51

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Otoa, Marcandalli; Ehizibue, Ellertsson, Frendrup, Mitaj; Junior Messias, Traoré; Osmajic. Allenatore: De Rossi.



19:44

Gli Opta facts della sfida

Numeri, curiosità e statistiche di Inter-Genoa