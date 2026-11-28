Il Toro cade anche con la Lazio: Abate solo un punto nelle ultime 5. Gattuso in fuga: è a +5 sulla Roma
La Lazio non si ferma più. All'Olimpico Grande Torino la squadra di Gattuso batte 2-1 il Torino e vola a 35 punti in classifica. Decisivo l'uno-due tutto danese firmato Provstgaard e Isaksen a fine primo tempo, ai granata non basta Adams nella ripresa. Biancocelesti saldi in testa, momentaneamente a +5 sulla Roma e +6 sull'Inter, mentre il Toro rimane a quota 14 con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
La cronaca dell'incontro
La prima grande occasione arriva al quinto minuto con Simeone che calcia a botta sicura ma trova la risposta di un prodigioso Mandas, il quale si ripete al quarto d'ora di gioco su Vlasic. Al 32' anche Perri compie il primo miracolo della sua partita, sventando il colpo di testa di Frattesi sul corner di Pedraza. Al 42' la squadra di Gattuso passa in vantaggio: angolo di Zaccagni e girata di testa perfetta di Provstgaard che pesca l'angolino. Passano 120 secondi e la Lazio raddoppia: altro assist di Zaccagni stavolta per Isaksen, che calcia a giro col mancino e non dà scampo a Perri. All'ultimo istante del primo tempo Casadei sfiora il gol dell'1-2 mettendo a lato di testa su corner.
Al 52' Mandas devia sul palo un altro tentativo di Simeone, sul proseguio dell'azione ci prova al volo Adams, palla di poco a lato. Al 56' Isaksen mette in mezzo per Frattesi, chiusura decisiva di Coco sulla conclusione dell'ex Inter. Abate prova a dare la scossa inserendo Oristanio e Zapata per Vlasic e Simeone. Al 61' Dele-Bashiru resiste di fisico a Patterson e scarica un destro potente ma alto. Un minuto più tardi il Toro riapre la partita con il colpo di testa di Adams, che dal corner di Mandragora anticipa Noslin e batte il portiere della Lazio. Al 66' i granata reclamano il rigore per un intervento di Doekhi proprio su Adams, ma l'arbitro lascia correre. Al 70' primi cambi per Gattuso, entrano Gudmundsson e Pinamonti al posto di Zaccagni e Noslin. Al 74' Cacciamani si fa male e lascia il campo a Fortini, entrano anche Bragança e Pellegri, che non giocava da un anno, al posto di Mandragora e Adams. Gattuso si gioca le carte Rovella, Lazzari e Cancellieri per Dele-Bashiru, Floriani Mussolini e Isaksen. All'83' Oristanio sfiora l'incrocio col mancino tra le proteste dei biancocelesti, secondo cui Zapata si sarebbe trascinato il pallone sul fondo prima di servire il compagno. All'86' Perri salva su Pedraza, poi Pinamonti si divora il gol dell'1-3 spedendo sul fondo il tap-in a porta vuota. Sul ribaltamento di fronte Oristanio sfiora il pareggio di testa, palla appena fuori. All'89' altra chance per Pinamonti, che spedisce alto direttamente sul lancio telecomandato di Mandas. Al 93' Frattesi salva su mischia finale: è l'ultima emozione dell'incontro, la Lazio continua a vincere e a mantenere la vetta della classifica.
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