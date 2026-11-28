Al 52' Mandas devia sul palo un altro tentativo di Simeone, sul proseguio dell'azione ci prova al volo Adams, palla di poco a lato. Al 56' Isaksen mette in mezzo per Frattesi, chiusura decisiva di Coco sulla conclusione dell'ex Inter. Abate prova a dare la scossa inserendo Oristanio e Zapata per Vlasic e Simeone. Al 61' Dele-Bashiru resiste di fisico a Patterson e scarica un destro potente ma alto. Un minuto più tardi il Toro riapre la partita con il colpo di testa di Adams, che dal corner di Mandragora anticipa Noslin e batte il portiere della Lazio. Al 66' i granata reclamano il rigore per un intervento di Doekhi proprio su Adams, ma l'arbitro lascia correre. Al 70' primi cambi per Gattuso, entrano Gudmundsson e Pinamonti al posto di Zaccagni e Noslin. Al 74' Cacciamani si fa male e lascia il campo a Fortini, entrano anche Bragança e Pellegri, che non giocava da un anno, al posto di Mandragora e Adams. Gattuso si gioca le carte Rovella, Lazzari e Cancellieri per Dele-Bashiru, Floriani Mussolini e Isaksen. All'83' Oristanio sfiora l'incrocio col mancino tra le proteste dei biancocelesti, secondo cui Zapata si sarebbe trascinato il pallone sul fondo prima di servire il compagno. All'86' Perri salva su Pedraza, poi Pinamonti si divora il gol dell'1-3 spedendo sul fondo il tap-in a porta vuota. Sul ribaltamento di fronte Oristanio sfiora il pareggio di testa, palla appena fuori. All'89' altra chance per Pinamonti, che spedisce alto direttamente sul lancio telecomandato di Mandas. Al 93' Frattesi salva su mischia finale: è l'ultima emozione dell'incontro, la Lazio continua a vincere e a mantenere la vetta della classifica.