Serie A
domenica 29 novembre 2026
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
0 - 0
88' 2° tempo
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MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Arbitro Marco Guida
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Sassuolo-Napoli, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, McTominay e Hojlund non sfondano
REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gli azzurri fanno visita ai neroverdi in una sfida che mette in palio punti preziosi per la classifica. Allegri va a caccia del bottino pieno, mentre D'Aversa proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli ospiti. Benvenuti nella diretta di Sassuolo-Napoli!
16:40
In campo LuccaAllegri tenta la carta Lucca al posto di Hojlund. Il Napoli continua ad insistere e guadagna un altro corner dopo una giocata di Neres, Dalla bandierina, però, nessun problema per i neroverdi.
16:38
Che chance per Esposito
Obrador guadagna una punizione (fallo di Neres che prende anche un giallo). Dal calcio da fermo Berardi pesca benissimo Esposito ma il centravanti neroverde, di testa, non riesce ad inquadrare la porta difesa da Milinkovic-Savic.
16:35
Altri cambi per D'Aversa e Allegri
Giovane entra in campo al posto di Anguissa nel Napoli. Nel Sassuolo, invece, fuori Lauriente: e dentro Dominguez. La squadra ospite sta premendo ed è costantemente in avanti alla ricerca del gol del vantaggio.
16:31
Tentativo di Hojlund
Opportunità per l'attaccante ex Atalanta, servito in area da Lang. Il danese stoppa e prova la girata verso la porta, ma Caleta-Car fa buona guardia e chiude. Dopo un paio di minuti chance anche per McTominay di testa: il suo tentativo è deviato in angolo. Napoli comunque in pressing.
16:26
Noa Lang chiede un rigore
Giocata dell'olandese dalla sinistra: supera un avversario, entra in area e poi cade a terra dopo un contatto spalla contro spalla con Sulemana. Secondo Guida non c'è niente: l'arbitro lascia giocare e il Var non interviene. Proprio Sulemana poi esce dal campo e lascia il posto a Bakola.
16:23
Due cambi anche per il Sassuolo
D'Aversa risponde alle sostituzioni di Allegri: ecco le contromosse, in campo Esposito e Obrador al posto di Bowie e Doig.
16:18
Prime mosse di Allegri
Ecco i primi cambi per il Napoli: escono Olivera e Politano, dentro Favasuli e Neres.
16:16
Cartellino giallo per Matic
Giocata centrale di Noa Lang, atterrato dal centrocampista neroverde, che rimedia all'ammonizione. Sulla punizione ci prova Politano ma la sua conclusione finisce sulla barriera. Il Napoli, però, ora sembra molto intraprendente: tentativo anche di Gilmour, il suo tiro centrale non crea problemi a Muric.
16:14
Clamorosa chance per Rrahmani
Ecco l'occasione più grande del match. Rimpallo in area di rigore del Sassuolo, la palla arriva sulla testa di Rrahmani, che da da due passi non riesce a mettere dentro. Decisiva la parata di Muric. Ora il Napoli insiste.
16:07
Risponde il Sassuolo in ripartenza
Brutto errore in costruzione del Napoli con Beukema, Berardi recupera la palla e lancia Thorstvedt che prova il sinistro ad incrociare. Ancora decisivo Rrahmani in chiusura in corner.
16:04
Napoli vicino al vantaggio
Cross a rientrare dalla sinistra di Noa Lang. Non tocca nessuno, la palla esce di pochissimo a lato sfiorando il palo.
16:01
SI RIPARTE
Inizia il secondo tempo a Reggio Emilia. Nessun cambio all'intervallo, le due squadre sono tornate in campo con gli stessi giocarori della prima frazione.
15:53
Heatmap di McTominay
I movimenti e le posizioni in campo del centrocampista del Napoli nel primo tempo della sfida in casa del Sassuolo.
15:47
FINE PRIMO TEMPO
Si chiude la prima frazione senza reti. Si va all'intervallo con il risultato bloccato sullo 0-0. Partita equilibrata e con poche emozioni: Rrahamni è stato provvidenziale con un salvataggio in anticipo su Bowie, Lang ci ha provato con un destro violento da fuori.
15:45
Il Sassuolo chiude in avanti
Ultimi minuti della prima frazione con la squadra di D'Aversa in attacco. Ci ha provato anche Lauriente con una botta da fuori, ribattuta da Politano. Nessun pericolo particolare per il portiere del Napoli Milinkovic-Savic.
15:39
Lang impegna Muric
Si accende l'olandese, che si accentra dalla sinistra e calcia di destro: la conclusione è forte ma il portiere del Sassuolo è bravo a ribattere. Il calcio d'angolo seguente, poi, non crea pericoli alla difesa della squadra di casa.
15:37
Giocata di McTominay: ammonito Idzes
Napoli in pressing. Hojlund cade in area e Guida lascia giocare. Sugli sviluppi dell'azione, numero di McTominay che supera Idzes al limite dell'area di rigore e guadagna un calcio da fermo da buona posizione. Cartellino giallo per il calciatore neroverde. L'ex United poi batte la punizione ma non riesce a superare la barriera.
15:30
Colpo di testa di Rrahmani
Tentativo per la formazione guidata da Allegri: colpo di testa del difensore azzurro, nessun problema per Muric che blocca il pallone.
15:24
Gli ospiti ci provano dalle fasce
La formazione di Allegri sta provando a trovare spazio sopratuttto sugli esterni e si è fatta vedere in avanti con cross alti al centro. Muric, però, è sempre intervenuto bloccando il pallone in presa alta. Tentativo poi di McTominay dal limite dell'area: la sua conclusione è finita molto sopra la traversa.
15:16
Occasione per Doig
I padroni di casa ci provano dalla fascia sinistra. Combinazione tra Lauriente e Doig, pescato in area dal francese: il suo tiro, però, è strozzato e finisce fuori. La sfida sembra giocarsi da quel lato, Politano e Lauriente i più intraprendenti in questi primi 15 minuti di gioco della partita a Reggio Emilia.
15:13
Rrahmani salva il Napoli
Bella azione del Sassuolo: Berardi di prima lancia Lauriente in velocità, scarico in mezzo, Rrahmani anticipa Bowie in area piccola e salva Milinkovic.
15:07
Primo corner per il Napoli
Dopo lo spavento iniziale, gli azzurri hanno preso in mano la partita tenendo il possesso della palla e conquistando anche il primo calcio d'angolo della gara.
15:02
Sassuolo subito pericoloso
Appena 13 secondi di gioco e prima occasione della sfida per i padroni di casa: servizio di Matic per Lauriente, che stoppa e prova la conclusione di sinistro ma non trova la porta.
15:01
SI PARTE
Inizia la sfida tra Sassuolo e Napoli a Reggio Emilia, valida per il 13° turno di Serie A.
14:56
Squadre nel tunnel
Manca pochissimo. Le due formazioni stanno scendendo in campo per l'inizio del match.
14:46
Allegri: "Gara piena di insidie"
“Partita ricca di insidie, il Sassuolo viene da un momento non felice ma ha sempre fatto ottime gare contro le big del campionato. A oggi non abbiamo mai vinto due gare di fila e subiamo gol con una certa frequenza. Se vogliamo dare un senso alla vittoria col Torino è necessario dare continuità. Infortuni? Troveremo qualche soluzione a partita in corso se sarà necessario, l’importante è rispettare l’avversario ed essere solidi e umili a prescindere dalle assenze. Il risultato pieno sarà l’unica cosa che conta. Lang? E’ un ragazzo che sta crescendo e che ha qualità importanti. Ha margini di miglioramento e credo che, arrivato al limite dell’area, possa essere un elemento ancora più determinante” ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn.
14:32
Le parole di D'Aversa alla vigilia
"A prescindere dal sistema di gioco, conta come si interpreta la gara, loro hanno delle assenze come noi, ma se ragioniamo sul fatto che le assenze ci abbiano portato a questo momento di difficoltà commettiamo un grave errore. Se, invece, pensiamo che gli infortuni sono un’opportunità per altri e ognuno di noi fa un qualcosa in più per colmare le lacune dei giocatori assenti allora si può uscire da questa situazione. C’è da pedalare e lavorare e da essere più determinati nelle due fasi. Il Napoli sulla carta è più forte di noi, ma io sfido qualsiasi mio giocatore a pensare di essere più debole di un giocatore del Napoli. Il focus è solo sulla gara contro il Napoli, poi penseremo alle altre gare: nella mia esperienza, tutte le volte che sono stati fatti dei calcoli è successo sempre il contrario. Deve essere ben chiaro che noi dobbiamo andare in campo per giocare per salvarci e bisogna affrontare ogni singola partita e fare anche qualche colpo contro le grandi".
14:18
Il Napoli ha trionfato negli ultimi 7 precedenti
Gli azzurri hanno vinto ciascuna delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A con un punteggio complessivo di 23-2; contro nessuna formazione i neroverdi hanno incassato più sconfitte di fila nel torneo.
14:04
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Lauriente.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.
13:55
L'arbitro della partita
Sarà Marco Guida il direttore di gara di Sassuolo-Napoli. Al VAR è stato designato Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Assistenti Alassio e Bercigli.
13:43
I convocati di Allegri: non c'è De Bruyne
Anguissa, Beukema, Contini, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola.
13:30
Le probabili formazioni
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Odenthal; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Doig; Berardi, S. Esposito, Laurienté. Allenatore: D'Aversa.
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Anguissa; Politano, McTominay, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.
Mapei Stadium, Reggio Emilia
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