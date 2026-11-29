In che lingua giochiamo? Sette giorni di strane storie da Musiala ad arbitropoli
«Abbiamo giocatori che sono qui da quattro anni e non conoscono l’inglese», si è lamentato Oliver Glasner, tecnico del Nottingham Forest. E il tema è tutt’altro che banale, perché seppure poco trattato, il problema di come capirsi in una squadra con sette/otto nazionalità (dato medio) è sempre più diffuso in tutta Europa. Da qualche settimana, per esempio, Nick Woltemade e Randal Kolo Muani stanno prendendo lezioni di italiano insieme, per capire meglio Spalletti, che non è proprio a suo agio con l’inglese. Due anni fa, quando allenava il Toro, Paolo Vanoli aveva reso obbligatorio l’italiano. Mourinho ha (quasi) sempre usato l’inglese. Nello spogliatoio del Napoli scudetto di Spalletti, dove si trovavano diciotto (!) nazionalità diverse, si era optato per l’inglese, ma più per necessità che scelta. All’Udinese, che è una multinazionale da molto tempo prima degli altri, l’inglese era diventata una prassi, ma il nuovo allenatore Zanetti ha riportato l’italiano come lingua dello spogliatoio: «Una questione di rispetto del territorio» (con tanto di plauso di Salvini).
In che lingua parliamo?
È un punto interessante, ma in controtendenza se si pensa che pure la nazionale belga ha optato per l’inglese, in questo caso per sorvolare diplomaticamente la pericolosa spaccatura tra fiamminghi e valloni. Se non altro, quando la Svizzera, ai Mondiali del 2014, scelse l’italiano per parlare negli spogliatoi aveva comunque optato per una delle lingue ufficiali del Paese. Comunque, il problema è serio, perché la comprensione reciproca in una squadra è una delle chiavi principali del successo e la composizione delle rose sarà inevitabilmente sempre più multietnica. Sì, ma qual è la scelta giusta? La praticità di lingua neutrale (dall’inglese in giù) o lo spirito della lingua nazionale del club per una questione di identità e rispetto del territorio? Ogni allenatore valuterà i pro e i contro, ma non è una decisione marginale al funzionamento del progetto.
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