Incubo Fiorentina, l'Udinese passa con Lovric: prima vittoria per Zanetti, Vanoli perde De Gea
Decide Lovric, De Gea ko
L'Udinese chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo al Bluenergy Stadium. I friulani sbloccano il risultato al 9' con Lovric, che sfrutta un assist di Zaniolo e batte De Gea con una potente conclusione sotto la traversa. La Fiorentina prova a reagire e sfiora il pareggio al 28' con Pellegrino, il cui mancino termina di poco a lato. Nel finale cresce la pressione dei bianconeri: De Gea si supera sulle conclusioni di Ekkelenkamp, Zaniolo e Karlstrom, mentre Abankwah colpisce il palo al 40'. Piove sul bagnato per i viola, costretti a rinunciare al portiere spagnolo per un problema al polpaccio: al suo posto entra Christensen. L'ex Manchester United prova a stringere i denti, salvo poi arrendersi al 45'+2', lasciando il posto a Christensen dopo l'intervento dello staff sanitario viola. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Si va negli spogliatoi sull'1-0 per la formazione di Zanetti.
Palo Pedro Goncalves, perde la Viola
Nella ripresa Vanoli prova a scuotere la Fiorentina inserendo Gonçalves e Valdepenas al posto di Brescianini e Joao Mario, ma il copione della gara cambia poco. L'Udinese continua a rendersi pericolosa con Kamara e Lovric, mentre i viola faticano a impensierire Okoye. Al 60' Gonçalves tenta la conclusione dalla distanza, senza fortuna, mentre cinque minuti più tardi Ndour calcia abbondantemente sopra la traversa. Al 68' Vanoli si gioca anche la carta Beto, richiamando in panchina Mastantuono nel tentativo di dare maggiore peso all'attacco viola, ma al 75' sono i friulani a colpire con Solet, per fortuna della Viola c'è l'intervento del Var a ravvisare una posizione di fuorigioco. Al 92' la grande chance per la Fiorentina capita sui piedi di Pedro Goncalves che spara dal limite ma si vede negare la gioia del gol dal palo.
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