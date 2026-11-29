Decide Lovric, De Gea ko

Al Bluenergy Stadium basta una rete di Lovric in avvio per regalare tre punti pesantissimi alla formazione diNotte fonda per la squadra di Vanoli, al secondo ko consecutivo in altrettanti scontri diretti dopo quello di Monza.

L'Udinese chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo al Bluenergy Stadium. I friulani sbloccano il risultato al 9' con Lovric, che sfrutta un assist di Zaniolo e batte De Gea con una potente conclusione sotto la traversa. La Fiorentina prova a reagire e sfiora il pareggio al 28' con Pellegrino, il cui mancino termina di poco a lato. Nel finale cresce la pressione dei bianconeri: De Gea si supera sulle conclusioni di Ekkelenkamp, Zaniolo e Karlstrom, mentre Abankwah colpisce il palo al 40'. Piove sul bagnato per i viola, costretti a rinunciare al portiere spagnolo per un problema al polpaccio: al suo posto entra Christensen. L'ex Manchester United prova a stringere i denti, salvo poi arrendersi al 45'+2', lasciando il posto a Christensen dopo l'intervento dello staff sanitario viola. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Si va negli spogliatoi sull'1-0 per la formazione di Zanetti.