Vanoli e la crisi nera Fiorentina: "Ve l'ho detto contro la Juve. Ora l'elmetto per i 40 punti"
Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN al termine della partita persa contro l'Udinese. Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: “Non c'è stato un approccio sbagliato. Abbiamo reagito dopo il gol, ma abbiamo la testa che non fa andare le gambe ed è normale visto che siamo in una posizione in cui nessuno pensava di essere. Dobbiamo uscire tutti insieme e dobbiamo trovare delle soluzioni e il primo responsabile sono io. Non riuscivamo a mettere tanti cross, una palla pulita dentro. Atta in mezzo alle linee poteva darci qualcosa in più e Goncalves poteva venire dentro a trovare altre soluzioni. Dobbiamo tutti fare qualcosa in più, io in primis. Il problema è che ci aspettavamo tutti una classifica diversa, poi abbiamo preso anche tanti gol in continuazione, dobbiamo lasciare andare la testa. Contro la Juventus vi avevo detto a volte si esagera per andare oltre, ora sta andando all'incontrario".
Le parole di Vanoli
“De Gea ha auto un problema muscolare al polpaccio ma non sappiamo ancora l'entità dell'infortunio. Sento grande responsabilità perché la nostra gente e la nostra società non si merita questo. Mettiamo l'elmetto e siamo più compatti, per raggiungere quanto prima i 40 punti, i ragazzi sono giovani ma hanno qualità e bisogna interpretare le partite in maniera diversa, con più tranquillità”.
Le dichiarazioni di Zanetti
"È stata una bella giornata, incontravamo una squadra di qualità e dovevamo essere attenti. Nel primo tempo dovevamo essere sopra di 2/3 gol e se non lo fai nel finale rischi di buttare una partita vinta meritatamente. Noi abbiamo creato moltissimo e loro pochissimo: questo testimonia la giornata". Su Zaniolo, Zanetti ha detto: "Deve fare la differenza, senza avere il peso di fare tutto lui. Sta crescendo nel concetto di squadra. Poi i singoli vengono fuori. Questa squadra ha giocatori interessanti in tutti i reparti. Oggi siamo stati squadra e abbiamo sofferto fino alla fine. Quando sei ultimo in classifica devi buttare altro in campo oltre alla tecnica. Ci sono giocatori che hanno a cuore il nostro momento che non è finito. Questo è l'inizio di un percorso, ma la squadra risponde".
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