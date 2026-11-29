Poker Roma, Monza demolito all'Olimpico: doppietta Soulé e controsorpasso all'Inter
La Roma batte il Monza 4-0 all'Olimpico e rimane in scia alla Lazio. I giallorossi archiviano la pratica nel primo tempo, dove sblocca il risultato Malen e si scatena Soulé con una doppietta, mentre nella ripresa si limitano a gestire e trovano il quarto gol nel recupero con Castro. Grazie a questo risultato la squadra di Gasperini si riprende il secondo posto in classifica ai danni dell'Inter e vola a quota 33 punti, due in meno dei biancocelesti a due settimane dal derby.
La cronaca dell'incontro
I due allenatori giocano a specchio. Gasperini tiene in panchina Mancini, Molina e Dybala, Juric sceglie Mota e Robinson a supporto di Varela. Il primo tiro della partita è di Malen al quarto minuto, destro potente ma di poco alto. Subito dopo Soulé segna proprio su assist di Malen, ma la rete viene annullata perché il pallone era uscito in precedenza. Il gol del vantaggio per la Roma arriva comunque al 12' sempre con Malen, che in mezzo a tre avversari incrocia il destro e pesca l'angolino. Al 24' i giallorossi raddoppiano: assist dello stesso attaccante olandese per Soulé che se la sposta sul mancino e batte Thiam. Al 27' Koné spreca una grande occasione calciando alle stelle a porta vuota sul suggerimento di Lulli. Il centrocampista francese ci riprova al 34' con un'iniziativa personale, stavolta il destro è più preciso ma termina di poco alto. Al 36' la Roma trova il tris con un capolavoro di Soulé, sinistro a giro da fuori imparabile per Thiam. Al 43' l'arbitro Collu assegna il calcio di rigore al Monza per un intervento di Wesley su Birindelli, ma il var segnala un fuorigioco dello stesso Birindelli prima del contatto e il rigore viene quindi revocato.
All'intervallo Gasperini inserisce Castro al posto di Malen, dolorante alla caviglia per una tacchettata ricevuta da Goglichidze. Al 49' Cristante gira di testa sul primo palo su angolo di Mora ma colpisce l'esterno della rete. Juric sostituisce Goglichidze con Ziolkowski, in prestito proprio dalla Roma. Al 54' Castro si divora il poker spedendo fuori a due passi dalla porta vuota su cross basso di Lulli. Varela in ombra, la sua prima conclusione arriva soltanto al 55' con un destro al volo bloccato in due tempi da Svilar. Standing ovation dell'Olimpico per Soulé, che lascia il campo a Dybala al 58'. La Joya ci prova al 64' ma il suo sinistro è centrale e facile per Thiam. Sul ribaltamento di fronte Svilar compie una grande parata sul destro di Colombo e dall'angolo seguente Mota colpisce la traversa di testa con Svilar immobile. Al 66' Balerdi mura il tentativo a colpo sicuro di Varela, sulla ripartenza Carboni riceve il primo giallo della partita per una trattenuta su Dybala. Juric si gioca le carte Lucchesi e Zeballos al posto di Carboni e Robinson, Gasperini risponde con Koulierakis e Ghilardi per Hermoso e Wesley. Al 72' destro potente ma centrale di Castro, respinto con i pugni dal portiere del Monza. Al 73' Balerdi è il primo ammonito in casa Roma, anche lui per una trattenuta. Al 79' Lulli salta Mangas e incrocia il mancino che termina di poco a lato. All'81' uno-due tra Varela e Zeballos, Svilar salva su quest'ultimo. Un minuto più tardi ci prova ancora una volta Castro ma non inquadra lo specchio. Spiccioli di partita anche per Touré e Foe Ondoa, escono Birindelli e Colombo. Per i padroni di casa Mora lascia il campo a Pisilli. All'88' Ziolkowski sfiora il gol dell'ex dopo lo scivolone di Castro. Al 91' Ghilardi mette in mezzo per Castro che al quarto tentativo fa finalmente centro e firma il 4-0.
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