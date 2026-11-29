La Roma batte il Monza 4-0 all'Olimpico e rimane in scia alla Lazio. I giallorossi archiviano la pratica nel primo tempo, dove sblocca il risultato Malen e si scatena Soulé con una doppietta, mentre nella ripresa si limitano a gestire e trovano il quarto gol nel recupero con Castro. Grazie a questo risultato la squadra di Gasperini si riprende il secondo posto in classifica ai danni dell'Inter e vola a quota 33 punti, due in meno dei biancocelesti a due settimane dal derby.

La cronaca dell'incontro I due allenatori giocano a specchio. Gasperini tiene in panchina Mancini, Molina e Dybala, Juric sceglie Mota e Robinson a supporto di Varela. Il primo tiro della partita è di Malen al quarto minuto, destro potente ma di poco alto. Subito dopo Soulé segna proprio su assist di Malen, ma la rete viene annullata perché il pallone era uscito in precedenza. Il gol del vantaggio per la Roma arriva comunque al 12' sempre con Malen, che in mezzo a tre avversari incrocia il destro e pesca l'angolino. Al 24' i giallorossi raddoppiano: assist dello stesso attaccante olandese per Soulé che se la sposta sul mancino e batte Thiam. Al 27' Koné spreca una grande occasione calciando alle stelle a porta vuota sul suggerimento di Lulli. Il centrocampista francese ci riprova al 34' con un'iniziativa personale, stavolta il destro è più preciso ma termina di poco alto. Al 36' la Roma trova il tris con un capolavoro di Soulé, sinistro a giro da fuori imparabile per Thiam. Al 43' l'arbitro Collu assegna il calcio di rigore al Monza per un intervento di Wesley su Birindelli, ma il var segnala un fuorigioco dello stesso Birindelli prima del contatto e il rigore viene quindi revocato.