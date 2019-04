Serie A Atalanta, Gasperini: «Avevamo tanta voglia di vincere»

BERGAMO - "Sapevo che sarebbe stata una partita dura: credo che l'Udinese valga più della sua classifica. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa ma abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo poi a senso unico ed era la terza gara in una settimana". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, a Sky dopo l'incontro con l'Udinese: "De Roon dice che se battiamo la Lazio è fatta per la Champions? No: devi vincere anche dopo. Anche se è ovvio che se vinciamo le nostre partite, non possiamo essere raggiunti. Saranno tutte gare equilibrate, ma noi come morale abbiamo una condizione altissima. Continuiamo a giocare con grande efficacia. I ragazzi hanno un merito straordinario perché in questo momento credono fortemente a tutto. Ilicic? Difficile che strutturalmente recuperi in pochi giorni. Ieri ha provato in allenamento, ma si è fermato dopo 10'. Sperco che ci sia domenica, ha un grosso affaticamento agli adduttori. Ieri però non era in grado di scattare e calciare e quando è così non puoi giocare. De Roon in quella posizione? Lo proviamo in allenamento, è una variante tattica che abbiamo provato anche in campo, direi che è andata benissimo. Loro si erano messi un po' a specchio: quando ci capitano queste squadre sappiamo che dobbiamo fare molto bene alcune cose. Questo nel primo tempo lo abbiamo dimenticati. Molto meglio nella ripresa. Nonostante le tre partite ravvicinate: avevamo tanta voglia di vincere. L'avversario da temere per la Champions? Tutto. In ordine guardo la classifica, c'è la Roma a un punto, il Torino a tre. In palio ci sono dodici punti. C'è anche il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende il tutto più affascinante. Siamo corti in alcuni ruoli? Oggi siamo stati decisivi ugualmente. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Gomez è stato straordinario, a Zapata è mancato il gol. Ilicic non lo abbiamo avuto molto. E' mancato tanto nei primi mesi. Ma è innegabile che ci rende una squadra all'altezza di poter affrontare al meglio il campionato. Lo recuperiamo".