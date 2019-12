Atalanta, Gasperini: "Mancava la vittoria in casa. Per Ilicic vedremo domani"

BERGAMO - Tanta sofferenza, ma alla fine sono arrivati i tre punti per l'Atalanta, grazie al guizzo nel finale di Djimsiti, autore del gol del 3-2. Queste le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: "Ci mancava la vittoria in casa, nonostante le grandi prestazioni - ha esordito il tecnico nerazzurro - e la sconfitta con la Juve pesava. Contiamo però di ripetere prestazioni come quelle di oggi. Bisogna dar merito alla prestazione del Verona, che ha sempre pressato ed accorciato bene, un po' come facciamo noi. Se poi ci metti dentro qualche errore ti complichi la partita, ma la squadra ci ha sempre creduto. Non era facile, abbiamo perso anche Ilicic, non è uno stiramento, ma un problema al flessore, vediamo se riesce a recuperare per la Champions. Per fortuna sopperiamo bene alle assenze, si è visto anche con Malinovskyi, oggi poteva essere difficile riprendere il risultato".

ATALANTA-VERONA 3-2: LA CRONACA

"Con lo Shakhtar sarà una finale, un solo risultato a disposizione"

Ora testa arriva la sfida Champions da dentro o fuori: "Con lo Shakhtar sarà una finale - ammette Gasperini -, abbiamo un solo risultato. Mancherà Zapata, per il resto sembrano tutti disponibili, ma vediamo domani." Una vittoria di valore per la dinamica della gara, lo svantaggio nel secondo tempo poteva creare problemi, noi facevamo fatica a sviluppare l'azione negli spazi e soprattutto nel primo tempo ci hanno creato difficoltà. Negli ultimi 30 metri poi sviluppiamo bene, è la nostra forza e caratteristica. Il 3-2 confezionato dai difensori? Fondamentale la loro partecipazione, poi con la loro inferiorità numerica è diventata ancora più grande. Un discorso che può sorprendere gli avversari, che si fossilizzano sui giocatori offensivi". "Siamo cresciuti nel tempo, le partite europee hanno permesso a tutti, anche a me, di crescere molto. In Champions trovi tutte squadre al vertice dei loro campionati. Quello che non basta mai è l'aspetto tecnico, può crescere in modo infinito. Come mentalità faccio fatica a chiedere di più a questi ragazzi".