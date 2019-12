Milan, bufera su Leao: beve e fuma in discoteca

MILANO - Torna a montare la polemica in casa Milan, dopo il pesantissimo ko dei rossoneri contro l'Atalanta. A scatenarla, un video nel quale si vede Rafael Leao in discoteca mentre ride, fuma e brinda, a pochissime ore di distanza da quella che è stata la peggiore sconfitta dei rossoneri negli ultimi 21 anni. Non solo Leao, nella bufera social post-Atalanta, visto che su Instagram ha iniziato a circolare anche il video di Davide Calabria alla propria festa di compleanno: il giocatore, nato il 6, lo ha festeggiato il 22, poco dopo il clamoroso ko dei rossoneri.