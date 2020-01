Atalanta, Gasperini: "Mai visto soffrire l'Inter così. Toloi? Errore grave"

MILANO - E' palpabile la soddisfazione di Gian Piero Gasperini dopo il bel pareggio della sua Atalanta in casa dell'Inter. "Bene tutta la gara, nel secondo tempo abbiamo dominato, e non era facile dopo aver preso gol subito - ha detto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 finale -. La difesa è stata straordinaria, tutti e tre difensori bravissimi nell'accorciare e anticipare sempre, impedendo all'Inter di giocare negli spazi, questa è stata la chiave della partita. Poi nella ripresa sono cresciuti anche Ilicic e Gomez che non sembravano in serata, e di questo ne ha giovato tutta la squadra". "Zapata? Per noi è fondamentale e dobbiamo recuperarlo - ha ammesso Gasperini -, e la condizione torna solo giocando. Per essere stata la sua prima gara dopo tre mesi di stop è andato anche bene, nelle prime partite aveva una condizione fisica pazzesca. Se recuperiamo il Duvan di inizio stagione siamo molto più forti. Dietro abbiamo fatto benissimo, l'unica palla l'abbiamo perso nei primi minuti. Quando giochi contro l'Inter devi prendere dei rischi, poi gli proponi difficoltà a cui non erano abituati. Difficilmente li ho visti soffrire così. Peccato per il rigore a due minuti dalla fine, pensavamo di aver trovato quello infallibile dal dischetto, ma è arrivato il primo errore. C'è da dire che Handanovic è stato bravissimo e non è nuovo a queste parate, peccato perchè sarebbe stata una vittoria davvero meritata". Poi la chiosa finale sul controverso episodio della spinta in area di rigore a Toloi non sanzionata né da Rocchi, né dal VAR. "Queste sono cose gravi: non dovrebbero esserci questo tipo di errori incomprensibili, mi dispiace per chi è al VAR e per gli arbitri stessi, tolgono valore allo strumento" ha tuonato il tecnico dell'Atalanta.

