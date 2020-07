Atalanta, Gasperini: "Juventus? Pensiamo solo alla Sampdoria"

BERGAMO - In vista della sfida casalinga di domani contro la Sampdoria, Gian Piero Gasperini ha commentato il prossimo impegno al sito dell'Atalanta: "I numeri dicono tutto, ma ancora non abbiamo raggiunto i traguardi a livello matematico - esordisce il tecnico - I margini di miglioramento? Anche le grandi squadre li hanno, figuriamoci se non possiamo averli noi. Lo spirito è molto buono, mi è piaciuta anche la partecipazione e l'inserimento dei nuovi giocatori: questo rende la squadra migliore. Col Cagliari mi è piaciuto l'aver cambiato 6/7 elementi. Hanno giocato con la stessa organizzazione e attenzione, non abbiamo avuto punti deboli sotto quell'aspetto. Tutti stanno bene, i risultati aiutano molto. Lo spirito, anche di chi ha giocato meno, è alto". Nel girone di andata la sfida contro i blucerchiati finì 0-0: "Abbiamo avuto delle difficoltà a costruire gioco, avevamo delle defezioni. Sappiamo benissimo che la Samp è una buona squadra, con queste due vittorie si è tolta dalla zona rossa. Non sarà una partita facile e non sarà diversa dalle sfide con Lazio e Napoli. Con Samp e Brescia dobbiamo trovare punti per avvicinarci al nostro obiettivo".