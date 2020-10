Atalanta, Romero a ripetizione di difesa da Toloi

BERGAMO - Il centrale nerazzurro Mattia Caldara è stato operato giovedì mattina dal professor Zanon a Pavia, la sutura della lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro è perfettamente riuscita e i tempi di recupero vanno dai 2 ai 3 mesi. A causa di questo infortunio, Gasperini si ritroverà con una pedina preziosa in meno su cui poter fare affidamento e in vista della doppia avventura in campionato e in Champions League l'osservato speciale è Cristian Romero. Il centrale arrivato dalla Juventus, che nelle ultime due stagioni era al Genoa, finora ha collezionato 2 presenze nelle prime 3 giornate: dopo la squalifica che ha dovuto scontare contro il Torino, l'argentino è entrato in campo a Roma con la Lazio nella ripresa e ha disputato per intero la sfida con il Cagliari di domenica scorsa. Le doti in marcatura non si discutono, Romero è un difensore vecchio stile che lavora molto sull'avversario cercando di togliere tempo e respiro alle sue giocate, ma in uno schieramento come quello della Dea, ormai conosciuto per essere votato all'attacco, un difensore deve lavorare in modo molto particolare anche in proiezione offensiva.