Gasperini: "Mai pensato che la mia Atalanta fosse in difficoltà"

BERGAMO - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'1-1 casalingo con l'Inter: "Non ho mai pensato che la mia squadra fosse in difficoltà, stiamo giocando partite molto impegnative e difficili tra Champions e campionato, ma tranne qualche rara volta la squadra ha sempre risposto presente. Forse si vuole mettere pressione all'Atalanta come se dovesse vincere lo scudetto o andare avanti in Champions. Abbiamo avuto un po' di giocatori fuori e la sosta stavolta arriva al momento opportuno. Miranchuk e Ruggeri? Sono contento per entrambi - ha ammesso a Sky - soprattutto per Ruggeri che è un ragazzo e non e facile. È un 2002 che sta facendo bene, ha il futuro davanti a sé. Miranchuk è stato straordinario, in due spezzoni di gara ha toccato pochi palloni facendo due gol: ora speriamo di inserirlo al meglio. Ora per dieci giorni ci alleneremo con 6 giocatori, alcuni li vedremo venerdì prima di andare a giocare con lo Spezia. Fino a Natale non ci alleneremo come squadra, ma è così per tutti". Sul Liverpool: "Sono i più forti del mondo insieme al Bayern Monaco, forse abbiamo esaltato le loro qualità. Non finirà sempre così (5-0 per i Reds nell'ultimo incontro, ndr) e lo vedremo al ritorno. Siamo calati sugli esterni? Quello per noi è un ruolo importantissimo, abbiamo perso prima Castagne e ora Gosens. Quando girano gli esterni gli altri hanno più possibilità, ora lavoriamo per farli rendere al meglio". Sugli attaccanti: "Oggi abbiamo pareggiato inserendo Miranchuk, Lammers e Muriel, dopo l'uscita di Zapata e Malinovskyi. Ci hanno dato la spinta per riprendere la gara, ma piuttosto che avere confusione è meglio mettere un attaccante in meno" ha concluso.

Miranchuk riprende l'Inter: l'Atalanta fa 1-1