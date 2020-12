Pessina, l'uomo in più dell'Atalanta

Le 7 reti segnate in 35 presenze lo hanno fatto balzare agli onori della cronaca, in estate nonostante fosse reduce da un brutto infortunio alla rotula il suo nome era molto chiacchierato sul mercato ma la società nerazzurra non lo ha mai messo davvero in discussione e Gasperini nelle ultime settimane sta puntando forte su di lui. Dinamismo e spirito di abnegazione sono due delle sue doti migliori, dal punto di vista tecnico sta facendo vedere di essere arrivato ad un buon livello e chi lo pensava solo un bravo incursore offensivo non può ignorare la scelta del mister di Grugliasco di proporlo anche in una posizione più arretrata come centrocampista puro. E nelle ultime settimane per Pessina c'è stata anche la gioia dell'esordio con l'Italia di Mancini [...]

