Atalanta, Demiral può ricalcare le orme di Romero

BERGAMO - Gli arrivi di Romero al Tottenham e di Demiral all'Atalanta saranno simultanei: il primo andrà via da Bergamo per 57 milioni, mentre il secondo arriverà in Lombardia in prestito oneroso con dirittto di riscatto e percentuale sulla rivendita. Romero venne preso in prestito per 20 milioni complessivi, comprendenti anche il riscatto e i bonus: adesso va via con una valutazione quasi triplicata e la vittoria in Copa America lo aiuta a imporsi a livello internazionale, firmando un contratto da 4 milioni per 5 anni intanto che Demiral giunge con le stesse modalità e con la rottura del crociato ormai alle spalle. Le premesse pr fare sì che Demiral ricalchi le orme di Romero ci sono tutte: si tratta del terzo acquisto dopo Musso e Lovato e iniseme possono crescere in un collettivo che non richiede risultati immediati. Per il momento non si sa ancora nulla riguardo alle ufficialità, ma è chiaro che i dettagli si sbloccheranno a breve, intanto che Koopmeiners resta candidato a centrocampo e Boga pare che possa rimpiazzare il partente Ilicic. Non va dimenticato, inoltre, l'interesse sempre vivo, da mesi, per Tomiyasu, specie in caso di addio da parte di Palomino e necessità di rimpiazzarlo.