Atalanta, identificati gli autori del lancio di oggetti a Reina: stadio vietato

BERGAMO - "Atalanta BC comunica che, a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell’incontro Atalanta-Lazio, si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti": questa la nota ufficiale emessa dal club nerazzurro. Saranno dunque avviate al più presto le procedure per vietare ai responsabili del lancio della monetia che ha colpito il portiere della Lazio Pepe Reina in occasione dell'ultimo turno di campionato, di accedere nuovamente al Gewiss Stadium.