Lazio-Atalanta, casi Covid nella Dea: rinviata la partenza per Roma

BERGAMO - L'Atalanta si prepara per la sfida con la Lazio, in programma all'Olimpico per il 23° turno di Serie A, ma è il tema Covid a tenere banco in casa Dea e a creare dubbi sulla disputa del match. La formazione nerazzurra, infatti, non è ancora arrivata a Roma. Il club ha deciso di posticipare il viaggio verso la capitale in attesa di conoscere l'esito degli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori di Gasperini. Questo il comunicato dei bergamaschi: "Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domani mattina".