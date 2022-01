Atalanta, i tifosi al fianco di Ilicic: "Bergamo è con te"

BERGAMO - "Josip mola mìa (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr). Bergamo è con te". A Zingonia, nell'inferriata a destra del cancello d'ingresso della sede dell'Atalanta, i tifosi hanno affisso uno striscione d'incoraggiamento per Josip Ilicic, assente dalle convocazioni in occasione delle partite con l'Inter e la Lazio per problemi personali che l'avevano già tenuto lontano dalla squadra nell'estate del 2020. L'azione è stata 'firmata' dal gruppo Facebook 'Insieme per la Dea', che nel post scrive 'Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterli. Forza Dea, forza JoJo', si legge. Accanto al drappo pro Ilicic con l'immagine dell'attaccante sloveno, altri tre a fianco dell'entrata del Centro Sportivo Bortolotti: 'La terra è coperta al 75% da acqua, il restante 25% è coperto da Palomino', 'Folle amore nostro' col profilo di Bergamo Alta e 'Saracinesca. A Musso duro' dedicata al portiere.