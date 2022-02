Atalanta, tentazione Diego Costa

BERGAMO -Le condizioni di Duvan Zapata preoccupano l'Atalanta, inutile nasconderlo. L'uscita dal campo contro il Cagliari a soli 14' dal suo ingresso, ha certificato che i guai muscolari del colombiano sono ancora lì ad impedirgli di tornare a dare il suo fondamentale contributo alla Dea. Il consulto con il luminare finlandese Sakari Orava, che in carriera ha effettuato oltre 20mila interventi su muscoli e tendini anche per atleti di altissimo livello, è l'ultima speranza per capire se il problema all'adduttore è risolvibile in tempi brevi o se, nella peggiore delle ipotesi, Zapata dovrà sottoporsi ad un intervento chirugico. Nel qual caso la prognosi sarebbe una sola: stagione finita. In quest'ottica sarebbe d'obbligo un ritorno sul mercato per i nerazzurri, anche se l'unico ancora aperto è quello degli svincolati. Che comunque annovera nomi di un certo calibro, come Diego Costa. Il brasiliano naturalizzato spagnolo ha concluso la sua avventura all'Atletico Mineiro, e già nella sessione invernale di mercato aveva avuto la possibilità di sbarcare in Serie A, con la maglia della Salernitana. I suoi 33 anni lasciano pensare che l'eventuale accordo con i bergamaschi si riduca alla sola stagione attuale e, soprattutto, alla sola Serie A. La lista per l'Europa League è già stata consegnata e non può subire variazioni. Ma per la corsa alla prossima Champions League, l'esperienza di Diego Costa, ex Chelsea ed Atletico Madrid, potrebbe fare davvero comodo.