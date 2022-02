Atalanta, Zapata rientra dalla Finlandia. Ma servono altri esami

BERGAMO - Niente diagnosi e prognosi, per ora, riguardo a Duvan Zapata. L'attaccante è rientrato dalla visita di controllo sostenuta in data odierna a Turku dal professor Sakari Orava, ortopedico e medico dello sport di fama internazionale. L'Atalanta, in coda al report dell'allenamento alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha comunicato soltanto che "nei prossimi giorni il calciatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici". Il giocatore ha subìto domenica scorsa, al rientro contro il Cagliari, una sospetta ricaduta della lesione all'adduttore della coscia sinistra riportata il 21 dicembre scorso sul campo del Genoa.