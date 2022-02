Zapata il nodo Atalanta: sul mercato c'è Diego Costa

BERGAMO - In casa Atalanta tiene banco l'infortunio di Duvan Zapata. Il colombiano ieri è volato in Finlandia, il consulto con il "Medico dei Miracoli" nordico era molto atteso e il fatto che ci si prenda ulteriore tempo per altri approfondimenti, potrebbe anche essere una buona notizia. Se i primi esami e la visita con il professor Orava avessero già evidenziato con certezza che è necessario intervenire chirurgicamente, a questo punto sarebbe tutto già definito. Sono trascorsi alcuni giorni dall'infortunio di domenica, lo stesso luminare finlandese in passato suggerì al centrocampista della Roma Cristante di non operarsi per un guaio simile e dopo 3 mesi il ragazzo tornò in campo. Quantificare i tempi, al momento, è molto difficile, una decisione sarà presa nei prossimi giorni, la società ovviamente deve attendere un responso definitivo per decidere, eventualmente, di muoversi su uno svincolato. Se il prescelto fosse Diego Costa , infatti, l’Atalanta dovrebbe escludere dalla lista dei calciatori per la Serie A, uno tra Ilicic e Zapata senza poterli rimettere tra i 25 utilizzabili fino alla prossima stagione.