Atalanta, Marino sbotta in tv: "Errore gravissimo dell'arbitro"

BERGAMO - Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha preso la parola ai microfoni di Italia 1 al posto del tecnico Gian Piero Gasperini: "Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina e pensiamo alla prossima partita. Sono venuto io, così faccio parlare Bergonzi (presente in studio, ndr) e squalificano lui nel caso - ha dichiarato Marino dopo la gara con la Fiorentina - Conosco Mauro Bergonzi da tanti anni - riprende Marino - è stato un grande arbitro e ha dato una lettura precisa nel post gara dell’ultimo gol. Poi ci sono quelle partite in cui hai la sensazione che il campo sia in salita, diventa tutto difficile". Marino si sofferma sugli episodi: "Gli episodi non ti danno mai ragione, non voglio entrare nel dettaglio dei rigori, la Fiorentina contro di noi ha sempre dei rigori a favore ma probabilmente c’erano, non lo so ma non voglio entrare in questa analisi perché si può sbagliare. Mi è dispiaciuta la dinamica del terzo gol, un fallo che a sentire Demiral non c’era e io credo al mio giocatore. L’ho riguardata a campo largo, non mi è sembrato un fallo di gioco ma va bene. Chiedo però a Bergonzi la lettura di questo fuorigioco perché se De Roon ha rimesso in gioco il giocatore della Fiorentina allora io in 52 anni non ho capito niente del fuorigioco".