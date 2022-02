Atalanta, Gasperini pensa alla Juve: Muriel titolare, dubbio tra i pali

BERGAMO - Si avvicina il big match del Gewiss tra i padroni di casa dell' Atalanta e la Juventus . Una sfida importante in chiave Champions League con i bianconeri pronti ad allungare in classifica su una Dea che non vuole mollare il quarto posto. Per Gasperini, eliminato al 93' dalla Coppa Italia contro la Fiorentina, sono tante le grane da risolvere a partire dalla situazione portiere con Musso squalificato dopo il rosso ricevuto nella sfida con il Cagliari. Il tecnico nerazzurro dovrà scegliere se dare ancora fiducia al terzo portiere Francesco Rossi , preferito a Sportiello dopo l'espulsione dell'ex Udinese nell'ultimo match.

Atalanta, Gasperini pensa alla Juve

Oltre alla difesa dei pali c'è da risolvere il problema attacco. Con Zapata ko e Ilicic ai box resta la carta Muriel da giocare dal primo minuto, anche se Gasperini preferisce far entrare il colombiano a partita in corso per spezzare il match. Insieme ai due attaccanti è certa l'asenza anche di Miranchuk e rischia di perdersi l'importante sfida anche il caposaldo difensivo Josè Palomino. L'argentino è uscito anzitempo nel primo tempo della sfida di Coppa contro i viola di Italiano per un problema al flessore della coscia ed è a forte rischio. Sarà da valutare a Zingonia oltre all'argentino, anche l'esterno Pezzella, non tra i convocati in Coppa Italia per mal di schiena. Rientrerà Toloi, fuori dall'ultimo incontro con la Fiorentina, perchè squalificato. Questo allora il probabile 11 anti-Juve: Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Boga; Muriel.