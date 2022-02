Atalanta, Palomino da valutare. Rossi favorito su Sportiello

BERGAMO - Saranno valutate nella giornata di oggi le condizioni del difensore argentino Palomino in vista della gara con la Juventus. Uscito dopo una mezz'ora abbondante della partita di Coppa Italia con la Fiorentina, il tucumano ha avvertito un problema muscolare ma non è detto che debba per forza fermarsi: già in passato è successo di vedere Palomino sostituito nella gara precedente tornare regolarmente a disposizione per quella successiva.